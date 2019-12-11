裸睡照淪報復利器！渣男握裸照 分手嗆：想讓照片紅？

高雄市曹姓男子去年交了1名17歲女友「曉玫」（化名），兩人愛火猛烈，曹趁機偷拍曉玫裸睡姿態。沒想到，兩人分手後，曹竟然仗著自己握有曉玫裸照，三番兩次透過Instagram社群，傳送「你要是想讓照片紅的話就擺爛吧」等語帶威脅的訊息給曉玫。橋頭地院依拍攝少年為猥褻行為電子訊號、恐嚇危安2罪，判曹應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，曹男、曉玫去年3、4月開始交往，交往不過短短3個月，兩人就同床共枕。曹男見身旁的曉玫裸身熟睡，於是萌生偷拍念頭，順手偷拍3張曉玫坦露胸部的隱私照；曉玫之後雖偶然發現裸照存在，但不了了之。

曹與曉玫去年底分手，但曹心有不甘，於是在今年1、2月間，陸續發送當時偷拍的裸照圖檔，並說「那到時候你同學或朋友看到什麼東西的話就別怪我囉」、「你要是想讓照片紅的話就擺爛吧」，甚至語帶恐嚇地說，若曉玫再繼續忽視，「我會讓你後悔」，揚言要直接將裸照上傳朋友圈。曉玫不堪其擾，決定向警方報案。

曹男到案坦承犯行，又有社群軟體對話傑圖為證，檢、審認定他犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪、恐嚇危安罪。

橋頭地院認為，曹男與未成年曉玫交往，理應想到要保護少女身心健全發展，但他卻為滿足私慾，趁曉玫熟睡時偷拍裸照，對女方身心產生危害，再者，兩人分手後，曹又捨棄理性溝通方式，反而選擇恐嚇言行，造成曉玫心靈懼怖，相當不應該。