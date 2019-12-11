兒子「黑白譙」遭槍殺 身價4千萬雙親求償判賠221萬

綽號「紅龜」的蔡進德去年底在台中機對面巷槍殺蔡姓鄰居，檢察官查出他不滿鄰居經常對他「黑白譙」，且他罹患口腔癌對生命絕望，持槍朝鄰居的背部、胸部連開5槍致鄰居當場死亡，一審依殺人罪將蔡進德判處無期徒刑，褫奪公權終身，被害人父母請求損害賠償，台中地院判決蔡進德賠償被害人年邁父母共新台幣221萬餘元。

死者父母請求蔡進德給付扶養費，法官查出死者父親名下有數筆不動產，依其房屋課稅現值及土地公告現值計算總值共4000多萬元；死者母親名下也有不動產，依其房屋課稅現值及土地公告現值計算總值共100多萬元，另有每年4 萬多元之利息所得，可知另有數百萬元的銀行存款。依民法規定，如能以自己財產維持生活者，自無受扶養的權利，死者父母請求賠償扶養費，為無理由。

法官判蔡進德賠償死者父母醫療費1000元、殯葬費21萬3030元，以及精神慰撫金200萬元，共應賠償被害人父母221萬餘元。

檢審查出，蔡進德（50歲）因不滿蔡姓鄰居數次對他辱罵，且他罹口腔癌而對生命絕望，去年12月24日下午，持手槍及子彈，台中市沙鹿區中航路的巷內等待蔡姓鄰居返家。同日下午，蔡姓鄰居騎機車返回住家門口時，蔡進德即持持槍朝鄰的背部、左胸連續射擊5槍，致鄰居胸腹臟器破裂出血、兩側氣血致多重創傷性休克而當場死亡。

蔡進德隨即騎機車逃逸，並將機車棄置於沙鹿區東晉路青雲巷附近至今年元月3日凌晨，埋伏員警在蔡進德住處將他逮捕，查扣手槍彈匣、子彈等物。蔡進德坦承槍殺鄰居。台中地院依殺人罪將他判處無期徒刑，褫奪公權終身。被害人年邁父母請求損害賠償。