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退將羅文山收政治獻金 台聯告發馬英九涉入

2019-12-11 11:23聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

退役中將、中華黃埔四海同心會前會長羅文山，被控收受港人政治獻金800多萬元，未依法申報又侵占公款遭判刑。台灣團結聯盟質疑前總統馬英九涉入，不分區立委參選人高基讚、文宣部主任潘厚勳及律師曾勁元今上午赴台北地檢署告發馬涉嫌違反政治獻金法。

檢方指控，2008年5月到2010年11月，羅文山三度收受許智明捐贈785萬多元；2012年8月，又收受何颷捐贈52萬多元。羅將百萬捐款存入私帳孳息，違反政治獻金法、犯業務侵占罪。

羅文山一度認罪，但聽聞檢方主張沒收犯罪所得，轉變訴訟策略，改稱捐款花在捐款人指定用途上，包括前總統馬英九人兩次選總統時，都用專款刊登報紙廣告挺馬，黃埔會訊有兩期曾刊登他與馬英九合照，還有許智明拜會國民黨榮譽主席連戰的照片。

羅稱與妻子鄭麗園和何颷曾到廣東省參加黃埔立碑，且支付何颷來台旅遊拜會的開銷，甚至辯稱許智明、何颷是同心會會員，所繳的錢是會費，「捐款與政治獻金無關」。

法院指出，政治獻金法規定政治團體不得收受港人獻金，收受應向監察院申報、繳庫；中華黃埔四海同心會是從事政治活動有關的團體，港人出資在競選期間宣導政治理念，屬於「以直接、間接方式介入政治事務的政治獻金」，羅擔任會長7年多，對法律規範不能推說不知。

羅文山雖提出和捐款人與馬英九、連戰的互動，充其量僅可證明他與捐款人有旅遊或參訪行程，並不能證明資金花費，未採信羅的辯解。

台北地院日前依違反政治獻金法判羅應執行有期徒刑2年6月、褫奪公權2年；羅將捐款存私帳孳息獲利1萬多元，另依業務侵占罪判刑10月。兩筆犯罪所得沒收，可上訴。

潘厚勳今說，羅文山擔任黃埔四海同心會長期間，涉收受大陸政協委員千萬元政治獻金，並於馬英九2次總統大選刊登競選廣告遭判刑2年半。國民黨總統大選無論直接或間接違法收受大陸政協的海外政治獻金，還讓具有政協身分的人進總統府表達感謝，質疑馬英九敢說不知道這個捐款嗎？

高基讚指出，羅文山因違反政治獻金法遭判刑2年半，馬英九豈無透過其他白手套，間接捐贈政治獻金或助選之嫌疑？

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
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政治獻金捐款馬英九

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