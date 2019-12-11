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警犬咬傷寵物店老闆 飼主辯業者未依標準流程

2019-12-11 10:58聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

飼主小翎去年託寵物店老闆劉女照顧她的貴賓狗及警犬哈比，未料小翎明知哈比凶猛，且近期內曾動手術，情緒易焦慮，卻未對哈比戴上頭套、嘴套，而劉女也疏未注意，伸手欲協助小翎牽哈比，哈比受驚嚇突然張口咬劉女，致劉女受有右上肢蜂窩性組織炎的傷害，台中地院今天依過失傷害罪將飼主小翎判處拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，劉女（45歲）在台中市經營寵物店，提供寵物美容、寄養等服務。而小翎事先與劉女約定將她所飼養的貴賓狗及警犬哈比，共2隻狗安置在劉女所經營的寵物店。小翎於去年9月21日上午，攜帶所飼養貴賓狗及哈比抵達該店。

小翎明知哈比為大型警犬，生性凶猛，近期內曾動手術，情緒易焦慮，應注意飼主須以適當方式對飼養犬隻加以看管，出入公共空間應使用防護措施，並予以適當之注意及管束，避免危害他人之生命、身體、自由或財產安全。

小翎疏未注意，未確實在哈比口部使用頭套、嘴套，施以拘束或使用其他適當方式管控，將哈比抱出車外放置在地上，適劉女疏未注意，行至該處，不待劉女為哈比戴上頭套、嘴套，即伸手欲協助小劉牽哈比，哈比因而受驚突然張口咬劉女的身體，致劉女受有右側上肢蜂窩性組織炎傷害。

經寵物店老闆劉女提告，小翎否認過失，辯稱「在我跟劉女約定價格時就從Line，讓劉女判斷是否要接受哈比的安親，劉女提高價格才接受哈比的安親，可見依照她的專業判斷，她是願意承受麻煩跟風險才接受哈比的安親，並且我在交付哈比前，有進到店裡，再三跟她說明哈比的狀況及注意事項，但是她沒有按照標準流程」。

辯護律師表示，小翎並非未盡注意義務，而是劉女迫不及待地伸手進入哈比的領域，小翎對於劉女突然伸手趨前的行為，根本猝不及防，無法控制寵物下一步被侵害領域感覺被侵害時所應有的反應。

法官表示，劉女在偵訊中自承知悉哈比因術後易受驚嚇情事，且伸手前知哈比未戴上頭套或嘴套，因此劉女就本件事故也有過失，惟按被害人雖亦有過失，但刑法上過失犯，只須危害發生，與行為人的過失行為，具有相當因果關係，即能成立。縱認劉女有過失，本案既是小翎過失行為所肇致，仍不得以此解免罪責。

法官審酌，小翎未善盡飼主之責，致飼養的哈比不慎咬傷劉女，致劉女受有傷害，並因而受有身體及精神痛苦，犯後又否認犯行，未能與劉女和解，遂判處小翎拘役20日，可上訴二審。

飼主小翎去年託寵物店老闆劉女照顧她的貴賓狗及警犬哈比，未料小翎未對哈比戴上頭套、...
飼主小翎去年託寵物店老闆劉女照顧她的貴賓狗及警犬哈比，未料小翎未對哈比戴上頭套、嘴套，致咬傷劉女，台中地院今天依過失傷害罪將飼主小翎判處拘役20日，得易科罰金。圖／本報資料照
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寵物手術事故

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