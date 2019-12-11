義大槓高雄市府官員敗訴確定 趙建喬聽判「很開朗」

義联集團為義大世界開發案與高雄市政府有多起官司，前年12月間義联登報廣告批市府「打壓」，市府也連發兩條新聞稿反擊是「違法開發」，義聯氣得自訴時任工務局長趙建喬、新聞撰稿人余姓課長加重誹謗罪，不過一審判無罪，上訴後高雄高分院也認定市府沒捏造事實、無逾越合理評論，今天駁回維持無罪確定。

現為市府顧問的趙建喬今天親自到庭，聽判後直言「就是要來聽，現在覺得心情很開朗」，他雖表示待收到判決書再發表看法，仍忍不住抱怨「滿莫名其妙的，明明都按照地院、高院判決書來寫新聞稿」。

義联除了自行起訴趙建喬及余姓課長加重誹謗，也另提附帶民事求償，皆被駁回確定。

義大世界開發案遭市府以「超額容積使用」為由勒令停工，部分使用執照跟著遭撤銷，義联集團2017年12月7日登報廣告以「忍無可忍，逼上絕路」為題批評市府，澄清一切按圖施工，不過市府在同一天及同月15日，都發新聞稿大動作駁斥義联。

義联集團為此再度槓上市府，旗下義大開發、義大皇家酒店、天悅酒店、泛喬公司自訴指出，市府12月7日的新聞稿「不容義大違法開發，市府堅持捍衛公安」不實指謫違法開發、違章建築、對國土安全及建物公安造成重大之危害；12月15日的新聞稿「公布事實，不容義大搬弄是非」，則放2張照片並標註「差很大」，誤導大眾視聽。

義大開發等4間公司表示，市府連發2條新聞稿已嚴重毀損名譽，造成義大世界的觀光損害難以估算，撰稿人工務局建管處余姓課長、核稿者局長趙建喬已涉犯加重誹謗罪嫌。

趙建喬及余姓課長開庭指出，新聞稿是為回應義联集團刊登在報紙上的廣告，沒有虛構事實誹謗。

法官認為，新聞稿以「違法開發」描述義大開發案有部分被行政法院判決撤照的狀態，沒捏造事實；「違章建築」一詞是代替建築法規的超額容積說法，讓新聞稿淺顯易懂，市府也無誹謗之意。