里幹事滑手機不理人？ 莽漢揪領拉人拖行處拘役55天

連姓男子到區公所洽辦祭祀公業事宜，認為蕭姓里幹事不理他，將蕭從座位拉起並拖行5、6步，被檢察官依妨害公務罪嫌起訴。連辯稱，蕭一直滑手機，叫也不理，才會去拉他理論。法官認為，蕭縱有失公務員應有服務態度，連也不應動手，處拘役55日，易科罰金為5萬5千元。全案可上訴

判決指出，連男2017年12月22日到新北市雙溪區公所詢問祭祀公業事宜，認為承辦業務的蕭姓里幹事面對詢問不理不睬，要求與蕭交談仍未獲回應，竟走進區公所辦公區，用手將正在依法執行職務蕭男自座位上拉起，拖行5、6步距離。連以強暴行為，且使蕭行無義務之事，涉嫌妨害公務。

法官當庭勘驗現場錄影檔案，畫面顯示連確將蕭自座位拉起，並有以手揪住蕭的衣領拖行動作，認定事實。

連辯稱，當時因為有開口先叫蕭，但蕭一直在滑手機，才會去拉蕭，沒有惡意。他當場有向蕭說對不起，蕭也接受了，警察來問有沒有事？蕭也說沒有事。

與連一起去區公所的游男證稱，一開始他們在櫃檯詢問蕭為何不給他們資料，蕭不理他們。連進去找蕭前，有在櫃檯叫了很多聲，蕭都不理，最後還說「我可以不給你，為何要給你」等話。

蕭說，沒有印象連有先在櫃檯叫他，案發時他正以手機用LINE與里長聯絡事情，連直接衝進來，把他從座位拉起來，好像說為什麼要在這個案子刁難他們，並把他拉了5、6步距離。

區公所簡姓臨時人員簡勝宥的座位在蕭左後方約2公尺處，簡證稱，印象中連走進來就直接去拉扯蕭，他不記得有無聽到連先呼喊蕭。

法官認為，連將蕭自座拉起前，有無先呼喊蕭且未獲回應，連、蕭、游、簡述說不一，但縱認連有先呼喊蕭，蕭的反應縱或有失公務員應有服務態度，連也應循求正當途徑處理。