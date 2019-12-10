指控宜縣消防局長收賄改考績卻沒證據 男子誣告罪起訴

宜蘭林姓男子屢次在臉書貼文，指控宜蘭縣政府消防局長徐松奕涉嫌收賄更改同仁考績、公務車私用及施壓基層等，還到縣政府民意信箱檢舉，徐忍無可忍指控對方誹謗及誣告。檢方最近偵結，林男所述無據，依誣告罪起訴林男。

林男去年1月在臉書貼文「消防局長官，這個禮品，你有沒有面熟？」「這就是長官收到更改考績的物品，如果你自認為是清白，歡迎提告」，貼文還並附上茶葉與新台幣照片，林男又向縣府檢舉，事情鬧到沸沸揚揚。徐松奕得知後怒告林男加重誹謗及誣告等罪，並請縣府政風室展開調查。

林建宏在偵訊時否認誣告，辯稱因為吳姓消防員跟他說考績乙等，想送茶葉請局長把考績改甲等，所以問他有沒有認識賣茶葉的人。去年1月15日晚間，林問該消防員茶葉送去了嗎？消防員說送了，他才把送茶時間、地點貼上臉書。

但吳姓消防員接受政風處訪談時卻打臉林男，徐當場要他離開，並沒有收禮。

起訴書指出，林男107年1月15日晚間攜帶錄影設備尾隨吳姓隊員前往局長住家，該隊員欲贈送茶葉禮盒，但徐松奕見隊員攜帶禮盒後，未談話就請隊員離開，未有收禮之情事，林男事後在個人臉書貼文，影射消防局長收受禮盒。