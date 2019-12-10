退警抗議蔡英文與「學弟」爆拉扯 免入獄卻付出代價

蔡英文總統前年5月南下屏東參加「2017總統府音樂會」，場外上百名反年改等陳抗人士淋雨高喊下台，其中董姓女子涉刻意阻擋警方車輛，莫姓退休警官涉拉扯派出所長的反光背心，雙雙遭法辦。一審分別依強制罪處董女拘役30日，妨害公務罪處莫拘役50日，上訴後，高雄高分院維持原判，但皆宣告緩刑3年、須參加3場法治教育定讞。

判決指出，蔡英文總統2017年5月28日前往屏東演藝廳，參加「最南方．思想起－2017總統府音會」活動，董女（61歲）當日下午3點多，在民生路往麟洛鄉方向的車道上，阻擋於警方偵防車前方，並揮手高呼「不過、不過」等語，妨害警方及其他車輛自由通行的權利。

退休警官莫姓男子（67歲）則看見屏東分局民族所的王姓所長拔掉陳抗宣傳車輛的鑰匙，莫上前拉扯所長的背心，要求返還鑰匙，以強暴手段妨害員警依法執行勤務。

董女被移送後否認有妨害其他人通行權利，也辯無法證明她犯罪，莫姓男子辯稱沒有拉扯或接觸王姓所長。

不過當天在場執勤的王姓所長證稱，董女持擴音器站在民生路與瑞民路口，擋住警方的偵防車，且員警一再警告行為違法，董女都不聽從，「行為確實造成交通混亂一陣子」。

王姓所長還作證說，當時看到無牌宣傳車在屏東演藝廳大門的路段數度迴轉，不聽勸誡，才動手拔除鑰匙，不料莫姓男子及民眾一再推擠、拉扯衣服要搶鑰匙，「當下離我最近搶得最凶的是莫XX」但不確定背心是否莫拉壞的。