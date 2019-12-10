親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世界人權日，看翁山蘇姬為「種族屠殺」辯護

韓國瑜：這場選戰會看到禿子、燕子、漢子 合起來打騙子

再接再厲 新竹檢警再度偵破選舉賭盤案

2019-12-10 21:18聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

總統、立委大選將近，新竹地檢署再接再厲，先前於新竹縣查獲六合彩兼營選舉賭盤案後，9日接獲新竹市警局一分局偵查隊提報，陳姓男子疑利用住處經營六合彩、今彩539簽賭站，今由檢察官吳志中指揮，持搜索票到陳位於市區的住處搜索，當場查扣手機、手寫簽單，另發現陳以本次總統選舉結果為標的，供賭客下注，後續相關人流與金流，由檢方擴大偵辦釐清。

檢方指出，本案有賴檢警專案小組以手機採證方式，掌握陳男經營六合彩、今彩539簽賭站以外，另兼營總統選舉賭盤之情，這是竹檢偵辦的第二件選舉賭盤案。檢方呼籲，距離明年選舉僅剩1個多月，檢方已與轄區警方針對任何足以影響選舉結果的外力干涉積極查緝，呼籲民眾別以身試法。

新竹檢警查獲陳男疑利用住處經營六合彩、今彩 539 簽賭站，另發現陳以本次總統選...
新竹檢警查獲陳男疑利用住處經營六合彩、今彩 539 簽賭站，另發現陳以本次總統選舉結果為標的，供賭客下注。記者王駿杰／翻攝
分享

新竹簽賭

延伸閱讀

選舉賭盤被韓國瑜怪招打亂 組頭認民調失真無法...

超時工作沒給加班費逼走護理師 新竹國泰醫院賠...

鋼琴家陳瑞斌童話夢幻之旅 今年最後一場巡演在...

「新竹福源冰火湯圓」、「紅豆食府5色湯圓」在...

相關新聞

假民調真抹黑？張瀚天向警方報案

2019-12-10 19:33

記恨記到畢業 女子惡整高中同學被訴

2019-12-10 19:31

退警抗議蔡英文與「學弟」爆拉扯 免入獄卻付出代價

2019-12-10 21:45

父為子賄選遭起訴 彰縣議員施嘉華當選無效定讞

2019-12-10 20:10

海巡人員辦案涉嫌侵占檢舉獎金 法院判刑褫奪公權

2019-12-10 19:20

毒品交易遭拒鬧出人命 男加速開車撞死人遭判7年2月

2019-12-10 18:57

巧新前總座跳槽捲內線交易 賠受害投資人3700萬獲緩刑

2019-12-10 18:19

網流傳1戶1萬買票 民進黨嘉義縣黨部盼儘速查賄追鬼

2019-12-10 18:08

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

影／「韓佛心菊禍心」遭訴 費鴻泰：不如多規畫一些好事

2019-12-10 16:04

抗議太陽花國賠案上訴遭壓制 周倪安告柯P教唆傷害

2019-12-10 15:09

砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

2019-12-10 14:33

越南妻帶5歲女兒回越南娘家 台灣丈夫控告妻子略誘女兒

2019-12-10 14:30

聯醫前主任涉詐269萬 陳立奇：公款公用承受不起貪污

2019-12-10 14:16

逼老父深蹲還拿榔頭敲死 兒二審無期

2019-12-10 14:14

火燒鵝肉店害2命 1共犯罪刑從13年減為1年2月

2019-12-10 14:11

台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦

2019-12-10 14:03

台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

2019-12-10 13:47

上傳員工病歷至公用群組 女主管違反個資法遭訴

2019-12-10 12:29

便當盒之亂蔡育輝提告 賴惠員：司法已展開調查

2019-12-10 12:16

兒子酒駕撞死騎士落跑回家 父親出面頂罪被識破

2019-12-10 12:02

BTS申請世運館演出受阻？運發局：假消息 今提告

2019-12-10 12:02

弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科

2019-12-10 11:46

影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！

2019-12-10 11:35

打人檢察官成反年改英雄？那些媒體包裝的政治謊言

2019-12-10 11:22

超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！

2019-12-10 10:45

火燒鵝肉店害2命 共犯罪刑從13年減為1年2月

2019-12-10 10:29

開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪

2019-12-10 10:14

遊戲紛爭延燒現實生活 他揪「分身帳號」冒名約砲友

2019-12-10 10:11

越男阿里山乞食 警遣返前查出他是山老鼠

2019-12-10 09:16

直言不「賄」真英雄 台南反賄選海報創意標語吸睛

2019-12-10 09:13

兩度炒作知本老爺股票 飯店大亨許文通遭訴

2019-12-09 23:50

打臉又搥頭...1歲童斷魂 保母起訴

2019-12-09 23:48

遭酒駕追撞 出人命判他七月

2019-12-09 23:46

強盜勒死獨居老婦 判無期刑

2019-12-09 23:44

廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2019-12-09 23:41

勾結業者濫倒廢棄物 警涉貪被訴

2019-12-09 23:26

中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊

2019-12-09 20:08

彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效

2019-12-09 19:01
看更多

熱門文章

國道一號45公里貨櫃車追撞 2歲女童及1女被燒成焦屍

2019-12-10 08:10

高職生台東墜樓不治 警方：疑未帶家門鑰匙爬窗失足

2019-12-09 23:18

台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌

2019-12-09 22:03

影／基隆信二路停車場又傳有人墜樓 男子身亡 老母哭斷腸

2019-12-10 18:14

10月兩女慘死砂石車下 雲林縣道158虎尾斗南段降速

2019-12-10 13:06

影／台中龍井三合院火警 母子一死一重傷

2019-12-10 18:38

小心荷包別失血 竹崎159縣道本月起移動式測速照相

2019-12-10 15:39

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39

影／驚悚！高雄女工清點木材 束帶突斷木材落下壓死她

2019-12-10 17:11

影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！

2019-12-10 11:35

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

來台10多年拿到身分證 越南女工不幸遭木材重壓身亡

2019-12-10 20:00

18隻狗屍殘骸慘不忍睹 飼主任狗自生自滅被起訴

2019-12-10 11:48

「身材愈像阿嬤年輕時候」 外公手竟伸孫女棉被摸胸

2019-12-10 13:48

金門高齡八旬老人走失 警方動員順利尋獲

2019-12-10 16:49

將9貓虐死被動用私刑 警方：施暴者已遭法辦

2019-12-10 12:31

砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

2019-12-10 14:33

誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48

國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來車

2019-12-10 17:09

台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

2019-12-10 13:47

台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

2019-12-10 09:35

小心違規踩地雷 北高雄這裡臨停購物至少罰600元

2019-12-10 12:59

天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱

2019-12-10 00:13

國一北上火燒車2死 桃園市區大塞車

2019-12-10 09:13

調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39

懷疑老公又偷腥翻老帳 控34年前與小三產女求償

2019-12-10 07:48

Eric才是殺人犯？ 陳伯謙稱被他們恐嚇才坦承殺人

2019-12-10 12:59

官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了

2019-12-09 23:43

北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見

2019-12-10 00:16

年輕女大雨全身濕欲跳海 金山警與民急救援送上熱咖啡

2019-12-10 16:01

台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人

2019-12-10 14:00

弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科

2019-12-10 11:46

廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2019-12-09 23:41

分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬

2019-12-10 11:46

開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪

2019-12-10 10:14

超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！

2019-12-10 10:45

他摳生殖器痘痘血流不止痛失雄風 網驚：快掛急診

2019-12-10 21:13

台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦

2019-12-10 14:03

假民調真抹黑？張瀚天向警方報案

2019-12-10 19:33

台南街頭刺傷歸國僑胞 凶嫌還叫母親清洗凶刀

2019-12-10 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top