假民調真抹黑？張瀚天向警方報案

彰化出現民調抹黑？彰化立委第二選區國民黨參選人張瀚天表示，近來接連有支持者反映，接到自稱是民調電話，卻在電話中不斷重複說「這樣的候選人，你還要投給他嗎？」且類似的假民調電話變本加厲，張瀚天競選總部已報案，並以宣傳車提醒選民不要受騙。

張瀚天競選總部昨天出動宣傳車在彰化、芬園、花壇大街小巷呼籲民眾「最新的選舉奧步又來了!有人開始用假民調的方式，惡意宣傳、講白賊、抹黑張瀚天，若是接到這款電話，請千萬不要相信。請您把他們的電話抄起來，做伙來檢舉。」。

張瀚天競選總部指出，近來接連有支持者反映，接獲自稱是「謝教授」、「台中全國民調」等單位的「民調」，但問了一些有關民眾的個資後，就不斷重複：「明知候選人有這樣的背景，你還會支持他嗎？」即使是選民回答：「那都是他年輕時的事，也都已經付出代價了，還是支持他。」打電話者還是不死心，繼續說：「怎麼會支持他？」「還要投票給這樣的人？」選民感到奇怪，有些掛電話後再回撥，沒想到是空號。