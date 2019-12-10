海巡人員辦案涉嫌侵占檢舉獎金 法院判刑褫奪公權

陳姓男子在民國98年間擔任海巡署第四岸巡總隊司法組員時，為爭取績效及補貼私人開銷，涉嫌利用職務偽製不實檢舉調查筆錄聲請搜索票，並在隔年侵占檢舉獎金9千多元，彰化地院依貪汙治罪條例等罪判處有期徒刑2年，褫奪公權1年；另犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，均緩刑5年，可上訴。

判決書指出，陳員民國92年到100年間，任職於海巡署第四岸巡總隊，負責查緝走私偷渡等案，民國98年8月間由蔡姓男子提供似有販售未稅菸情資，陳員被分配蒐證查緝，但蔡男表明不願具名製作檢舉筆錄，陳員為爭取績效，未經蔡男同意，將該案情資及實際蒐證內容偽製不實檢舉筆錄向雲林地方法院聲請搜索票，最後也實際執行搜索並查獲未稅菸共3萬多包。

雲林縣政府依據處理紀錄文件，認為是蔡男舉發，實發獎金9562元給第四岸巡總隊，並由陳員代領，陳員起初在組員陪同下要將這筆獎金交給蔡男，但蔡男未製作檢舉筆錄，也無意領取該筆檢舉獎金，將獎金退回給陳員，陳員本應將檢舉人拒絕受理的獎金繳回國庫署，但他卻占為己有用以支應個人開銷。

陳員辯稱蔡男說要將檢舉獎金給他作為辦案的補貼，沒有詐領及侵占之意，但法官認為，依據蔡男過往受領獎金經驗，為避免海巡人員涉訟，會先實際收下獎金簽收領據，再將獎金交給相關海巡人員處理，但蔡男並未簽收領據，再者，陳員以先前辦理該案放法檢舉獎金有短缺，在民國105年委託長官替他補給蔡男1萬元，顯見並非蔡男並非提供辦案補貼。