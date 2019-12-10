毒品交易遭拒鬧出人命 男加速開車撞死人遭判7年2月

男子卓志漢去年3月和蔡男有毒品交易糾紛，蔡持刀砍破卓男車窗玻璃，卓害怕再被砍，直接開車加速衝撞蔡男逃離現場，蔡送醫後不治，遭依傷害致死罪起訴。士林地方法院日前宣判，改用殺人罪判處有期徒刑7年2月。全案可上訴。

判決指出，蔡姓父子去年3月25日晚上7時許，在北市一處停車場，向卓開口洽購毒品，卻遭拒絕，蔡父用手拍打卓的車輛引擎蓋，又回到兒子車上取出斧頭，揮砍朝卓車的駕駛座玻璃。兒子見狀快速把父親推開駕駛座旁，但卓竟開車加速衝撞車前的蔡，再倒車後退逃逸。

蔡遭車輛底盤擠壓倒地，經送醫急救，顱骨骨折、顱內出血、多處內臟受傷，同年月28日上午因中樞神經衰竭死亡。全案檢方依傷害致死罪嫌起訴。

卓男辯稱，蔡男先拿斧頭砍車窗玻璃，擔心會再被砍，才會決定駕車加速駛離現場，知道這個舉動會撞到前方的蔡，無法精確控制蔡被撞擊或碾壓的位置。蔡的兒子證稱，卓男清楚目睹父親站在車前，卻仍開著重達上千公斤的小客貨車，加速向前衝撞。

合議庭勘驗監視器畫面認為，蔡男近距離站在卓男車前，發現卓加速開車，有平舉雙手後退，示意停車，卓啟動車輛加速向前至撞倒蔡，僅耗時1秒鐘，蔡欠缺充分時間閃避，加上法醫解剖報告指出，蔡因卓駕車衝撞碾壓致死。

合議庭認為，難苛求卓直接步行逃離現場，且衡量車輛現場位置，卓男曾試圖倒車，但撞到蔡家車輛後車身晃動，案發時只有前行一條路徑，沒有其他路線可離去，認定情堪憫恕可減刑。