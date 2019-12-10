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夾帶活體動物闖關頻率升高 海關連續緝獲多案

2019-12-10 18:38攝影中心 記者陳嘉寧／即時報導

國內活體動物市場需求暢旺，關務署台北關從11月起不到1個月期間，共查獲8件旅客夾帶活體動物闖關案件，攔截1147件各類活體動物、珊瑚等，其中3案都與同1名旅客有關，海關全部送防檢局依照動物傳染病防治條例開罰。

台北關副關務長林堃龍表示，台北關稽查組關員在桃園機場2座航廈執勤時，從11月中旬起連續查獲8件旅客夾帶活體動物案件，旅客分別從泰國、菲律賓、越南等國入境，在托運行李中或隨身夾帶活體動物，種類包括活體珊瑚、圓硨磲蛤、龜、狐蒙、猴、鱷、水獺等。

送相關單位鑑定後，珊瑚包括粗大瓣葉珊瑚(Lobophyllia robusta)、指形管孔珊瑚(Goniopora planulata)、擬腎形真葉珊瑚(Euphyllia paraancora)、柯曼角菊珊瑚(Favites colemani)、蕈珊瑚(Fungia sp.)均屬瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES簡稱華盛頓公約)附錄二，「石珊瑚目(SCLERACTINIA)」項下物種。

另外，歐亞水猴(Lutra lutra)、印度星龜(Geochelone elegans)、普通狨(callithrix jacchus)均屬二級保育類野生動物 ，暹羅鱷(crocodylus siamensis)為一級保育類野生動物。

所查獲案件中，1名陳姓旅客先夾帶跳鼠闖關被查獲，接著又被查獲夾帶狐蒙，這名旅客研判自己遭到檢疫單位鎖定，間格不久又從國外夾帶1批活體動物，下機後躲在廁所內把活體動物用膠帶綁在另1位同行旅客的雙腳企圖闖關，仍舊被海關及檢疫單位識破攔截。

據了解，活體動物如果夾帶闖關成功，在國內轉售可以獲得高額利益，每隻活體動物轉售利潤從數萬元至數十萬元不等，高利誘因讓民眾頻繁出國闖關牟利。海關為了遏阻這股歪風，已經鎖定高風險地區入境航班及特定旅客加強查察，呼籲旅客不要挺而走險。

台北關呼籲，國人出國旅遊切勿購買瀕臨絕種動植物或其產製品，未經取得出口國之許可文件，違法攜帶入境者，依貿易法第13-1條及第28條規定，得處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。另依野生動物保育法第24條第1項規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關之同意，不得輸入或輸出；如屬保育類野生動物或其產製品者，依同法第40條規定處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

關務署台北關查獲旅客夾帶的活體珊瑚。（關務署台北關提供）
關務署台北關查獲旅客夾帶的活體珊瑚。（關務署台北關提供）
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關務署台北關查獲旅客夾帶的活體鱷。（關務署台北關提供）
關務署台北關查獲旅客夾帶的活體鱷。（關務署台北關提供）
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關務署台北關查獲旅客夾帶的活體圓硨磲蛤。（關務署台北關提供）
關務署台北關查獲旅客夾帶的活體圓硨磲蛤。（關務署台北關提供）
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關務署台北關查獲旅客夾帶的活體跳鼠。（關務署台北關提供）
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珊瑚保育類野生動物

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