巧新前總座跳槽捲內線交易 賠受害投資人3700萬獲緩刑

國內鍛造輪圈龍頭大廠「巧新科技」前年驚爆高層內鬥，曾帶領公司挺過金融海嘯的總經理石呈澤在鬥爭中氣憤請辭，跳槽輪圈製造業同「健信公司」，接任總經理。然而，石卻在辭職、接任消息曝光前，與郭姓同居女友脫手巧新股票，並大舉買進健信股票再賣出，涉嫌內線交易，不法獲利逾1800萬元。橋頭地院依違反證交法，判石呈澤應執行有期徒刑2年，緩刑4年，可上訴。

「巧新科技」現為全球第二大、亞洲規模最大的汽車頂級鍛造輪圈供應商，搶下勞斯萊斯、保時捷、法拉利、賓士、BMW等頂級跑車廠業務，在輪圈產業占有重要地位；而石呈澤在2006年接任巧新科技總機理兼董事後，主責開拓國外業務、維繫客戶關係、開發產品技術、導入新設備，並負責設廠、產能規劃等，更帶領巧新科技挺過2008年金融海嘯、轉虧為盈，功不可沒。

身為巧新科技關鍵角色，石呈澤多次代表公司接受國內財經雜誌專訪，廣為業界、投資人所熟知。然而，石呈澤在理念相投、時任巧新科技董座的張明峰遭逼退後心灰意冷，又不滿公司將106年上半年度績效衰退、擴廠進度延遲等問題完全歸咎於他，在一波內部人事異動後，他自覺遭架空、不被尊重，索性決定辭去巧新總經理一職。

石呈澤前年7月6日確定辭去巧新科技總經理職務，並在同年8月10日決定接任健信公司總經理一職；巧新科技、健信公司董事會分別在前年8月9日、8月24日對外公開石的辭職、接任重大消息。

石呈澤異動足以影響股市，但他在辭任消息曝光前，數度指示公司員工向兆豐證券下單，從前年7月6日至8月4日間，賣出198仟股巧新科技股票，獲利約674萬3074元；之後又故技重施，在接任健信總座消息露出前，大舉買進 291仟股健信公司股票，並在消息公開後賣出，再大賺803萬6000元。

石呈澤不僅單獨買股，其同居女友在得知他將接任健信公司總座後，也在消息公開前，即前年8月11日，透過手機、電腦下單，聯續買進建信公司共100仟股，並在消息公開後10天賣出6仟股，獲利366萬元。

但石呈澤從健信公司法務口中得知，上述行為可能觸法，才在前年9月底向橋頭地檢署自首，內線交易案因此曝光；石並在橋檢偵查過程中繳交1189萬1000元。

業經橋頭地院審理，認定石呈澤及其郭姓女友違反證券交易法。合議庭指出，石、郭身為社會經濟上層人士，實際參與資本市場，享受投資利潤，卻未謹守「公布消息否則禁止買賣」誡命，仗自己掌握資訊優勢地位，就從中操作股票買賣，不僅損害投資大眾利益，更足以破壞一般投資人對證券市場公正性、健全性的信賴感，實屬不該。

然而，合議庭又考量石、郭均坦承犯行，並分別在審理過程中再繳交138萬8000元、336萬4000元，又已向投資期貨保護中心償付受害投資人3772萬6581元、達成調解，認為他們有悔意。