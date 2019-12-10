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雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

鄧姓男子在基隆經營PUB，涉嫌容留少女坐檯陪酒，並在工作群組要求少女把包包鎖在櫃子裡，免得警方臨檢「美眉有撤退 」，卻被警察看到包包、證件，無法交代。基隆地檢署偵結，將鄧男及PUB朱姓經理、王姓會計和媒介少女坐檯的卓姓經紀人，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。

起訴書指出，自稱娛樂公司經紀人的卓男，意圖媒介少女坐檯陪酒營利，在臉書個人網頁PO文「一家店要我找幾個妹，只要錢給的出來，給我小姐賺，我就有辦法帶給你店家做生意。」

A少女看到卓男貼文，詢問B少女、C少女要不要去？兩人答應後，A少女便與卓聯絡。卓男明知3人未滿18歲，仍安排她們到鄧經營的PUB，從事坐檯陪酒工作。

鄧、朱和王男明知3名少女都未成年，仍容留她們坐檯陪酒。坐檯每節2小時可領取400元坐檯費。卓媒介少女坐檯陪酒，少女每坐1台，可獲取100元報酬。

被害少女證稱，卓男跟她說，工作內容是陪客人喝酒、玩骰子跟桌面清潔。店內規定都是鄧男訂的，朱男負責調度小姐陪客人喝酒，桌帶小姐來上班。

卓男供稱，他有告知朱男3名少女16歲，朱回答，店裡要用，他們全部負責。朱辯稱，不知3人未成年，其中1名少女出了事情被他罵，她才說只有15歲，他就要她不要來上班了。王男則曾和其中1名少女在臉書傳訊息聯絡，知道對方未成年。

檢方查出，鄧男曾在PUB工作群組中貼文，「我叫你們設桌，你們在設什麼……，我不是說東西要鎖櫃？如果臨檢，美眉有撤退，不過警方上來看到包包、證件之類，要怎麼交代？」朱則緊接著貼文，「各位姊妹，跟你們講過幾次了，包包來就鎖櫃子？聽不懂嗎？」

檢方認定鄧、朱、王意圖營利，招募、容留少女坐檯陪酒；卓男媒介3名少女坐檯陪酒，另還曾傳送「你有要接桌嗎」、「明天要上班嗎？基隆、1300」訊息，欲媒介少女坐檯，但對方以距離太遠婉拒，4人涉案事證明確，近日偵結起訴。

基隆市一家PUB容留少女坐檯陪酒，基隆地檢署偵結，將PUB鄧姓負責人、朱姓經理、...
基隆市一家PUB容留少女坐檯陪酒，基隆地檢署偵結，將PUB鄧姓負責人、朱姓經理、王姓會計和媒介少女坐檯的卓姓經紀人，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
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基隆臨檢

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