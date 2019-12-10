影／「韓佛心菊禍心」遭訴 費鴻泰：不如多規畫一些好事

國民黨立委費鴻泰在臉書上以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為題發文，指總統府秘書長陳菊在高雄市長任內處理小林滅村國賠、高雄氣爆案時，「不但不幫忙，還落井下石」，陳菊自訴誹謗，台北地院判費無罪。陳菊上訴，台灣高等法院今行準備程序，費稱陳菊也知道這是公共議題，卻利用司法提告，與其這樣，不如好好多替國家社會規畫一些好的事情，不要讓人民再有這樣的災難。

費鴻泰說，近10年內小林村有近4百人死亡，高雄氣爆也是近10年最大的公共意外，這些事本來就可受公評，許多報章、媒體多有報導和評論，電視談話性節目也有很多討論。費說，當4月3日高雄市長韓國瑜宣布放棄對小林村案上訴，翌日他看到新聞感觸良多，因此在臉書上貼文，這是身為民意代表對此案的看法與評論；他無意誹謗陳菊。

本案源於4月5日早上費鴻泰在臉書上寫下「韓市長的佛心，陳菊的禍心」一文，陳菊認為文章提到「高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村」、「陳菊前市長拒絕國家賠償」、「在高雄氣爆案中，陳菊更是誆騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決是高雄市府的責任最大，災民卻因為超過時效而無法求償。」，這些是不實陳述，且小林村當時是在高雄縣政府管轄而非她主政的高雄市政府，認費故意誹謗。

北院開庭時，費鴻泰說主政的人要有被批評的雅量，臉書刊登後，陳菊沒有透過管道要求刪文或更正、沒有傳遞資料給他，直接自訴，陳菊對他求償、要求登報導道歉並不合理，他不會接受。北院9月間以費的文章未逾「合理評論原則」範疇，判他無罪。

高院今開庭時，費鴻泰仍認為小林村國賠和高雄氣爆兩案是可受公評之事，他是對有公共利益和涉公共事務的議題發表言論。陳菊自訴認為費寫道「...陳菊真是禍心，不能苦民所苦。最有名的例子，一個就是高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村；但是，陳菊前市長卻拒絕國家賠償。」，貶抑她名譽。

費主張，當然知道高雄縣、市2010年合併，2010年以後高雄市長就是陳菊，她一直就小林村國賠案上訴，他的文章其實是講了「兩段意思」，一個是沒有強制撤村，這是在2009年的事，後來2010年國賠訴訟，那時候市長是陳菊。費表示，他用了一個「分號」，分號就是把它切斷成兩段來講。