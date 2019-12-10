親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不僅辭北市府顧問 蔡壁如今到台大醫院辦退休

明年總統選舉誰贏？他曝柯文哲的58萬票是關鍵

影／「韓佛心菊禍心」遭訴 費鴻泰：不如多規畫一些好事

2019-12-10 16:04聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨立委費鴻泰在臉書上以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為題發文，指總統府秘書長陳菊在高雄市長任內處理小林滅村國賠、高雄氣爆案時，「不但不幫忙，還落井下石」，陳菊自訴誹謗，台北地院判費無罪。陳菊上訴，台灣高等法院今行準備程序，費稱陳菊也知道這是公共議題，卻利用司法提告，與其這樣，不如好好多替國家社會規畫一些好的事情，不要讓人民再有這樣的災難。

費鴻泰說，近10年內小林村有近4百人死亡，高雄氣爆也是近10年最大的公共意外，這些事本來就可受公評，許多報章、媒體多有報導和評論，電視談話性節目也有很多討論。費說，當4月3日高雄市長韓國瑜宣布放棄對小林村案上訴，翌日他看到新聞感觸良多，因此在臉書上貼文，這是身為民意代表對此案的看法與評論；他無意誹謗陳菊。

本案源於4月5日早上費鴻泰在臉書上寫下「韓市長的佛心，陳菊的禍心」一文，陳菊認為文章提到「高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村」、「陳菊前市長拒絕國家賠償」、「在高雄氣爆案中，陳菊更是誆騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決是高雄市府的責任最大，災民卻因為超過時效而無法求償。」，這些是不實陳述，且小林村當時是在高雄縣政府管轄而非她主政的高雄市政府，認費故意誹謗。

北院開庭時，費鴻泰說主政的人要有被批評的雅量，臉書刊登後，陳菊沒有透過管道要求刪文或更正、沒有傳遞資料給他，直接自訴，陳菊對他求償、要求登報導道歉並不合理，他不會接受。北院9月間以費的文章未逾「合理評論原則」範疇，判他無罪。

高院今開庭時，費鴻泰仍認為小林村國賠和高雄氣爆兩案是可受公評之事，他是對有公共利益和涉公共事務的議題發表言論。陳菊自訴認為費寫道「...陳菊真是禍心，不能苦民所苦。最有名的例子，一個就是高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村；但是，陳菊前市長卻拒絕國家賠償。」，貶抑她名譽。

費主張，當然知道高雄縣、市2010年合併，2010年以後高雄市長就是陳菊，她一直就小林村國賠案上訴，他的文章其實是講了「兩段意思」，一個是沒有強制撤村，這是在2009年的事，後來2010年國賠訴訟，那時候市長是陳菊。費表示，他用了一個「分號」，分號就是把它切斷成兩段來講。

本案的另一個爭點還包括「誆騙」是否屬意見陳述？因明年1月11日將舉行立法委員選舉，費競選連任，他希望高院能將庭期定在選後，法官諭知候核辦。

立法委員費鴻泰遭總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，他呼籲陳菊不如好好多替國家社會規劃...
立法委員費鴻泰遭總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，他呼籲陳菊不如好好多替國家社會規劃一些好的事情，不要讓人民再有這樣(指小林村滅村、高雄氣爆案)的災難。記者王宏舜／攝影
分享

陳菊小林村高雄市

延伸閱讀

美麗島事件40周年 陳菊：那個世代的追求已經...

美麗島40週年輔選吳怡農 陳菊：下一代必須承...

美麗島40周年 施明德：終結仇恨 就不必賣芒...

美麗島40周年 陳菊感恩人性光輝

相關新聞

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

抗議太陽花國賠案上訴遭壓制 周倪安告柯P教唆傷害

2019-12-10 15:09

砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

2019-12-10 14:33

越南妻帶5歲女兒回越南娘家 台灣丈夫控告妻子略誘女兒

2019-12-10 14:30

聯醫前主任涉詐269萬 陳立奇：公款公用承受不起貪污

2019-12-10 14:16

逼老父深蹲還拿榔頭敲死 兒二審無期

2019-12-10 14:14

火燒鵝肉店害2命 1共犯罪刑從13年減為1年2月

2019-12-10 14:11

台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦

2019-12-10 14:03

台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

2019-12-10 13:47

上傳員工病歷至公用群組 女主管違反個資法遭訴

2019-12-10 12:29

便當盒之亂蔡育輝提告 賴惠員：司法已展開調查

2019-12-10 12:16

兒子酒駕撞死騎士落跑回家 父親出面頂罪被識破

2019-12-10 12:02

BTS申請世運館演出受阻？運發局：假消息 今提告

2019-12-10 12:02

弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科

2019-12-10 11:46

影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！

2019-12-10 11:35

打人檢察官成反年改英雄？那些媒體包裝的政治謊言

2019-12-10 11:22

超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！

2019-12-10 10:45

火燒鵝肉店害2命 共犯罪刑從13年減為1年2月

2019-12-10 10:29

開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪

2019-12-10 10:14

遊戲紛爭延燒現實生活 他揪「分身帳號」冒名約砲友

2019-12-10 10:11

越男阿里山乞食 警遣返前查出他是山老鼠

2019-12-10 09:16

直言不「賄」真英雄 台南反賄選海報創意標語吸睛

2019-12-10 09:13

兩度炒作知本老爺股票 飯店大亨許文通遭訴

2019-12-09 23:50

打臉又搥頭...1歲童斷魂 保母起訴

2019-12-09 23:48

遭酒駕追撞 出人命判他七月

2019-12-09 23:46

強盜勒死獨居老婦 判無期刑

2019-12-09 23:44

廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2019-12-09 23:41

勾結業者濫倒廢棄物 警涉貪被訴

2019-12-09 23:26

中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊

2019-12-09 20:08

彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效

2019-12-09 19:01

連上次的一起付？男子兩度搭計程車都沒付錢 運將提告

2019-12-09 18:59

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

行竊失風殘忍殺獨居婦 隨機闖民宅凶嫌判無期

2019-12-09 18:07

男子搭公車噴灑防身噴霧器 事後指控司機打人不起訴

2019-12-09 17:16

桃市前議員張肇良涉貪助理費 地院判2年10月

2019-12-09 17:14

號稱超越永動機發電 男子涉詐欺吸金2000萬

2019-12-09 16:40

他不在場工人攀牆被倒塌磚柱砸死 法官判工頭無罪

2019-12-09 15:54

腳踏車沒裝反光片遭酒駕追撞 對方摔死他入獄還賠錢

2019-12-09 15:18

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03
看更多

熱門文章

國道一號45公里貨櫃車追撞 2歲女童及1女被燒成焦屍

2019-12-10 08:10

高職生台東墜樓不治 警方：疑未帶家門鑰匙爬窗失足

2019-12-09 23:18

台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌

2019-12-09 22:03

10月兩女慘死砂石車下 雲林縣道158虎尾斗南段降速

2019-12-10 13:06

低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強

2019-12-09 19:30

機房起火悶燒疏散3百房客 晶華酒店告香奈兒要求償

2019-12-09 18:51

北市議員幕僚帶女回家拍性愛片 正宮發現還遭恐嚇

2019-12-09 18:24

中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊

2019-12-09 20:08

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！

2019-12-10 11:35

18隻狗屍殘骸慘不忍睹 飼主任狗自生自滅被起訴

2019-12-10 11:48

將9貓虐死被動用私刑 警方：施暴者已遭法辦

2019-12-10 12:31

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39

影／真害！老伯將10兩金飾藏洗衣機 貨櫃屋起火慘兮兮

2019-12-09 18:37

「身材愈像阿嬤年輕時候」 外公手竟伸孫女棉被摸胸

2019-12-10 13:48

台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

2019-12-10 09:35

天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱

2019-12-10 00:13

台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

2019-12-10 13:47

懷疑老公又偷腥翻老帳 控34年前與小三產女求償

2019-12-10 07:48

Eric才是殺人犯？ 陳伯謙稱被他們恐嚇才坦承殺人

2019-12-10 12:59

國一北上火燒車2死 桃園市區大塞車

2019-12-10 09:13

官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了

2019-12-09 23:43

北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見

2019-12-10 00:16

台鐵往台南區間車撞死倒臥軌道行人 目前單線通行

2019-12-09 21:34

廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2019-12-09 23:41

分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬

2019-12-10 11:46

誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48

85歲老翁疑開車緊張 撞12輛機車再撞進民宅大門

2019-12-09 20:10

超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！

2019-12-10 10:45

小心違規踩地雷 北高雄這裡臨停購物至少罰600元

2019-12-10 12:59

弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科

2019-12-10 11:46

調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39

台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人

2019-12-10 14:00

開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪

2019-12-10 10:14

彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效

2019-12-09 19:01

行竊失風殘忍殺獨居婦 隨機闖民宅凶嫌判無期

2019-12-09 18:07

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

2019-12-10 14:33

台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦

2019-12-10 14:03

越男阿里山乞食 警遣返前查出他是山老鼠

2019-12-10 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top