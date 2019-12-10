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彰縣議員施嘉華當選無效定讞 民進黨王國忠遞補

2019-12-10 16:00中央社 彰化10日電

國民黨籍彰化縣議員施嘉華的父親涉嫌幫兒子買票遭起訴，檢方提當選無效之訴，彰化地院判施嘉華當選無效，施嘉華不服提上訴，台中高分院今天駁回施嘉華的上訴，當選無效定讞。

有媒體詢問施嘉華對判決的回應，施嘉華指出，對判決感到無奈，尊重司法；至於施嘉華的席次，將由民主進步黨提名的王國忠遞補。

中國國民黨籍彰化縣議員施嘉華在去年底的彰化縣第三選區議員選舉時，遭台灣彰化地方檢察署檢察官查出，施父以僱用村長、鄰長發送競選總部成立大會邀請函的名義，交付新台幣5000元賄款給村長，村長再以每人1000元發給選區內的鄰長，施父也交付30萬元給樁腳，樁腳再以工作費發給選民。

檢方針對施嘉華提出當選無效之訴，彰化地方法院審理此案時，認為施父參與選務很深，如果沒有經被告容許或在不違背被告本意下，就自己決定出錢買票賄選，違反常理及經驗法則，因此裁准檢方所提的當選無效之訴。

施嘉華不服彰化地院的判決，提出上訴，台灣高等法院台中分院今天作出裁決，駁回施嘉華上訴請求，施嘉華當選無效定讞，依公職人員選舉罷免法的規定，施嘉華的席次將由彰化第三選區落選人中最高票的王國忠遞補。

有媒體打電話詢問施嘉華對判決的看法，施嘉華回應指出，對於判決感到無奈，但對司法只能尊重。

當選無效

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