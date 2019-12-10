砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

桃園市復興區台7線公路第21.6公里處，今天上午8時40分，發生砂石車自撞道路安全島翻覆事故，54歲王姓男子涉酒駕，自撞後造成身體多處擦傷及波及路旁車輛、路燈遭波及，幸未波及路人釀成大禍。

警方調查表示，54歲王姓男子駕駛營業曳引車，裝載砂石行駛復興區台7線公路，由羅浮往大溪方向行駛，行經羅浮路段，因酒後駕車失控，撞上分隔島後衝撞路燈造成翻覆，造成身體多處擦傷及波及路旁車輛。