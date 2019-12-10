砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

相關新聞
台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦2019-12-10 14:03
聯醫前主任涉詐269萬 陳立奇：公款公用承受不起貪污2019-12-10 14:16
選舉賭盤被韓國瑜怪招打亂 組頭認民調失真無法開盤2019-12-10 15:44
抗議太陽花國賠案上訴遭壓制 周倪安告柯P教唆傷害2019-12-10 15:09
越南妻帶5歲女兒回越南娘家 台灣丈夫控告妻子略誘女兒2019-12-10 14:30
逼老父深蹲還拿榔頭敲死 兒二審無期2019-12-10 14:14
火燒鵝肉店害2命 1共犯罪刑從13年減為1年2月2019-12-10 14:11
台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉2019-12-10 13:47
上傳員工病歷至公用群組 女主管違反個資法遭訴2019-12-10 12:29
便當盒之亂蔡育輝提告 賴惠員：司法已展開調查2019-12-10 12:16
兒子酒駕撞死騎士落跑回家 父親出面頂罪被識破2019-12-10 12:02
BTS申請世運館演出受阻？運發局：假消息 今提告2019-12-10 12:02
弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科2019-12-10 11:46
影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！2019-12-10 11:35
打人檢察官成反年改英雄？那些媒體包裝的政治謊言2019-12-10 11:22
超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！2019-12-10 10:45
火燒鵝肉店害2命 共犯罪刑從13年減為1年2月2019-12-10 10:29
開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪2019-12-10 10:14
遊戲紛爭延燒現實生活 他揪「分身帳號」冒名約砲友2019-12-10 10:11
越男阿里山乞食 警遣返前查出他是山老鼠2019-12-10 09:16
直言不「賄」真英雄 台南反賄選海報創意標語吸睛2019-12-10 09:13
兩度炒作知本老爺股票 飯店大亨許文通遭訴2019-12-09 23:50
打臉又搥頭...1歲童斷魂 保母起訴2019-12-09 23:48
遭酒駕追撞 出人命判他七月2019-12-09 23:46
強盜勒死獨居老婦 判無期刑2019-12-09 23:44
廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴2019-12-09 23:41
勾結業者濫倒廢棄物 警涉貪被訴2019-12-09 23:26
中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊2019-12-09 20:08
彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效2019-12-09 19:01
連上次的一起付？男子兩度搭計程車都沒付錢 運將提告2019-12-09 18:59
被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑2019-12-09 18:14
行竊失風殘忍殺獨居婦 隨機闖民宅凶嫌判無期2019-12-09 18:07
男子搭公車噴灑防身噴霧器 事後指控司機打人不起訴2019-12-09 17:16
桃市前議員張肇良涉貪助理費 地院判2年10月2019-12-09 17:14
號稱超越永動機發電 男子涉詐欺吸金2000萬2019-12-09 16:40
他不在場工人攀牆被倒塌磚柱砸死 法官判工頭無罪2019-12-09 15:54
腳踏車沒裝反光片遭酒駕追撞 對方摔死他入獄還賠錢2019-12-09 15:18
畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影2019-12-09 15:03
再開辯論等於法官擺爛？你真的誤會很大2019-12-09 14:57
熱門文章
國道一號45公里貨櫃車追撞 2歲女童及1女被燒成焦屍2019-12-10 08:10
高職生台東墜樓不治 警方：疑未帶家門鑰匙爬窗失足2019-12-09 23:18
台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌2019-12-09 22:03
指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴2019-12-09 17:15
低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強2019-12-09 19:30
10月兩女慘死砂石車下 雲林縣道158虎尾斗南段降速2019-12-10 13:06
嬤往生化身龍捲風！停棺前消失 擲筊「答案」讓人驚2019-12-09 16:47
機房起火悶燒疏散3百房客 晶華酒店告香奈兒要求償2019-12-09 18:51
北市議員幕僚帶女回家拍性愛片 正宮發現還遭恐嚇2019-12-09 18:24
號稱超越永動機發電 男子涉詐欺吸金2000萬2019-12-09 16:40
中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊2019-12-09 20:08
被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑2019-12-09 18:14
娃娃機夾iPhone11只要40元 他拆封後傻眼：手機咧2019-12-09 17:05
影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！2019-12-10 11:35
18隻狗屍殘骸慘不忍睹 飼主任狗自生自滅被起訴2019-12-10 11:48
他不在場工人攀牆被倒塌磚柱砸死 法官判工頭無罪2019-12-09 15:54
影／真害！老伯將10兩金飾藏洗衣機 貨櫃屋起火慘兮兮2019-12-09 18:37
警金融機構宣導關懷提問 成功阻詐150萬元2019-12-09 17:17
台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月2019-12-10 09:35
將9貓虐死被動用私刑 警方：施暴者已遭法辦2019-12-10 12:31
天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱2019-12-10 00:13
懷疑老公又偷腥翻老帳 控34年前與小三產女求償2019-12-10 07:48
官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了2019-12-09 23:43
Eric才是殺人犯？ 陳伯謙稱被他們恐嚇才坦承殺人2019-12-10 12:59
國一北上火燒車2死 桃園市區大塞車2019-12-10 09:13
「身材愈像阿嬤年輕時候」 外公手竟伸孫女棉被摸胸2019-12-10 13:48
北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見2019-12-10 00:16
台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉2019-12-10 13:47
思親民眾受困靈骨塔內 警步巡寶塔救援脫困2019-12-09 15:55
台鐵往台南區間車撞死倒臥軌道行人 目前單線通行2019-12-09 21:34
廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴2019-12-09 23:41
分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬2019-12-10 11:46
85歲老翁疑開車緊張 撞12輛機車再撞進民宅大門2019-12-09 20:10
超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！2019-12-10 10:45
彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效2019-12-09 19:01
弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科2019-12-10 11:46
行竊失風殘忍殺獨居婦 隨機闖民宅凶嫌判無期2019-12-09 18:07
開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪2019-12-10 10:14
小心違規踩地雷 北高雄這裡臨停購物至少罰600元2019-12-10 12:59
台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人2019-12-10 14:00
留言