越南妻帶5歲女兒回越南娘家 台灣丈夫控告妻子略誘女兒

林姓男子指控越南籍阮姓妻子帶5歲女兒回越南娘家，拒不返台，涉嫌準略誘罪及移送被略誘人出國罪。阮女後來帶女兒回台，交給林男照顧，供稱沒有妨害丈夫行使監護權的意思。林男具狀撤告，表示不再追究。基隆地檢署偵結，認定阮女罪嫌不足，處分不起訴。

檢警調查，阮女2011年11月間與林男結婚，隔年辦妥結婚登記，共同住在新北市萬里區住家。阮女2013年2月生育女兒，並在2016年7月取得中華民國國籍。

阮女去年5月間以回越南探親、她的爸爸想看外孫女為由，帶著5歲女兒搭機前往越南，跟丈夫說一個月後返台。去年6月2日，林男打電話給妻子，詢問確切返台日期，他會到機場接妻女。阮女回應，她與女兒都不願意回台灣，林男控告阮女涉犯準略誘罪、移送被略誘人出國罪。

阮女後來有帶女兒返台，交給丈夫照顧。她在接受檢方偵訊時供稱，帶女兒去越南有經過丈夫同意，會沒有在約定時間帶回台灣，是因為女兒與外公相處融洽，想在越南待久一點。她也想帶女兒回台灣，因為女兒要上小學了。

檢方認為，林男同意妻子帶女兒回越南娘家，並可以電話與妻子聯絡。若有意行使監護權，也可到越南與妻馬協商，難認阮女妨害林男行使監護權。阮女將女兒帶回台灣後交給林男照顧，林已具狀撤回告訴，表示不再追究責任，也難認阮女有略誘女兒犯意及行為，以不起訴偵結。