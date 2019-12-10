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聯醫前主任涉詐269萬 陳立奇：公款公用承受不起貪污

2019-12-10 14:16聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，涉嫌以台灣臨床要學會，投標長照藥事服務等4件採購案，不實驗收詐得269萬餘元，遭依貪污治罪條例起訴。今日士林地院開庭，陳立奇否認犯行，並強調是「公款公用」。

50歲陳立奇、41歲陳怡靜等人在法庭上否認犯行，陳怡靜辯護人稱僅是完成衛生局委辦事項，無不法所有意圖。61歲王春玉則是坦承犯罪，但是依陳立奇請求辦事，105年的兩個標案，沒有經手核銷，且已卸任，「不能算在我頭上」。法官諭知全案移審理庭，候核辦。

陳立奇庭後強調，沒有主觀貪瀆意圖，也無客觀事實， 所有經費用途都是「公款公用」，「執行過程不當，絕對虛心坦承接受」，但是從頭到尾都是為了要做公務，協助整個案子進行。

他說，當時是急於做一個資訊系統，交由醫院藥師、社區藥師使用，從2015年至今，醫院仍在使用這套系統，一開始是醫院藥師「出任務」，後來在很多研討會場合鼓勵大家幫忙，第二年社區藥局藥師也進入計畫。

他表示，「系統增修需要很多錢」，為了持續推動業務，委辦案的經費主要控流在特定學會下做資訊系統，但「經費使用是有所用途、有所本」，若要私用早就用掉了，系統好不容易建立起來，執行成果都有得獎，還在國際發表。

他指出，偵查過程中沒有機會說明，如今在法庭上能夠講清楚，已具狀給法院，準備很多資料證明「在做事情」，也將傳在業務推動過程中相關的長官出庭作證，以示清白。

案發後，陳立奇隨即調離主管職，回歸藥師本行，從事教學研發，他坦承，「發生這樣的事情我很意外」，有學會職務而沒有迴避等，沒注意部分會坦然面對。至於，但金流可受公評，「不能說是為了要貪瀆，這部分承受不起，沒有一分錢到我口袋」。他最後說，一年經手的藥品採購案高達70億，怎麼會去貪這小錢。

檢方起訴指出，陳立奇涉嫌安排台灣臨床藥學會投標，得標後卻未派藥師履約，陳立奇反而要求聯醫藥師執行，陳怡靜指示下屬製作訪視資料，充當學會履約假象。全案共計起訴陳立奇等5名被告。

陳立奇。記者蕭雅娟／攝影
陳立奇。記者蕭雅娟／攝影
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衛生局長照貪污

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