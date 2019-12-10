台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

台東1名陳姓男子17歲時與父遠洋發生細故，陳負氣躲西班牙城鎮，38年來與家人失聯，直到最近輾轉連繫到在台東家人，目前已透過移民署台東服務站正積極尋求協助辦理相關文件，爭取回家的機會。

移民署台東服務站任職的民眾黨台東立委參選人陳允萍表示，幾天前他接獲陳姓女子到辦公室請求協助，陳女告知自己二哥在國外流浪多年無法回國，但因牽涉許多的公家單位及公文申請流程，希望能獲協助讓哥哥盡快回鄉 。

經瞭解，陳女表示她的二哥與父親到高雄出海跑遠洋漁船，因二哥與父親發生嚴重摩擦，父親將哥哥關到船上的冰庫中處罰，父子關係產生巨大的隔閡，最後父親更將其身上所有證件拿回台灣不讓他回來，二哥也負氣在西班牙加那利群島之蘭薩羅特島首府阿雷西非城鎮躲起來。

陳女說，父親返台1個月後非常後悔，於是再帶著二哥文件回去西班牙找尋他回家，可惜已遍尋不著蹤影，中間遇到父親過世，家中失火及搬家，兄弟姐妹彼此就失去聯絡38年。3年多前，二哥巧遇太麻里同鄉跑船到西班牙機會，便口述給他家中的住址及家人姓名，希望能夠再次找到家人。