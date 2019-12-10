弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科

男子黃偉哲去年10月疑不滿失智父親多次離家出走，體罰父親「深蹲」又遭反抗，拿榔頭打死父親，犯後辯稱是父親自己撞到桌角。檢、警調查黃父傷勢，發現與鐵鎚形狀吻合，鐵鎚握柄又驗出黃的DNA，將他起訴。新北地院依殺害直系血親尊親屬罪判黃無期徒刑，黃上訴請求輕判，但高等法院駁回。

高等法院發言人王屏夏表示，黃偉哲(43歲)去年10月14日上午因細故和父親爭吵，拿鐵鎚的鎚頭、木柄的「側面」多次擊打父親頭、臉和四肢，造成黃父出血、腦震盪，最後因出血性休克、休克而死亡。

王說，黃偉哲犯殺害直系血親尊親屬罪，一審考量他沒有前科，且被害人所受傷勢「不是直接故意」造成，在主觀上具不確定殺人故意，這和直接的殺人故意在質量上有區別，罪質較輕，尚未達到求其生而不可得的程度，因此判他無期徒刑。高院合議庭認為一審的量刑妥適，因此駁回上訴。

黃長期無業，與父(68歲歿)、母住在新北市板橋區。去年10月14日上午，黃報案稱父親撞到家中桌角受傷，消防人員將黃父送醫，因傷重不治。檢、警相驗傷勢，發現黃父的頭、臉傷勢是鈍器造成，且頭、手有其他舊傷，研判死者生前遭長期虐待，懷疑有他殺可能。