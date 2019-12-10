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超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！

2019-12-10 10:45聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓護理師指控新竹國泰醫院因護理人力不足，擅自要護理師上12小時班，還不給加班費，她受不了工時太長離職，提告要求醫院給付加班費、資遣費共15萬餘元，台北地院簡易庭原判她敗訴，但她不服提上訴，合議庭逆轉改判她勝訴，醫院要給付15萬7561元確定。

陳女主張，她2013年3月5日在新竹國泰醫院擔任婦產科產房護理師，但院方沒有經過同意，擅自從2015年1月1日起把三班制8小時班，改成8小時班、12小時班併行，卻沒有依勞基法給付加班費。

她指出，因為醫院生意興隆，但是護理人員不足，才會新增12小時班，藉此補足護理人力缺口，造成護理人員長期超時工作，又取消值班津貼，變相降低薪資，護理人員身心俱疲。她2015年10月4日和醫院終止勞動契約，認為醫院應該給付延長工時工資、資遣費共15萬7561元。

護理師認為，院方雖提出勞資會議記錄等資料，聲稱合法實施二週變形彈性工時，但她從未見過勞資會議，且會議書面資料均沒有主席、記錄簽章，勞方代表也是一級業務行政主管，都不是第一線護理人員，無權代表勞方。

新竹國泰醫院抗辯，院方有召開勞資會議同意後，合法實施變形彈性工時，並沒有超時工作而不付加班費的狀況，且勞資會議中也有執行護理工作者，認為陳女主張沒有理由，陳女是自請離職，不能請求資遣費。

院方認為，陳女曾向新竹市勞工處檢舉，而勞工處也認為醫院沒有工時過長、沒有給付加班費等，因此沒有裁罰；另院方有給付陳女輪值費，其中就包括加班費、津貼等，實際上是優於勞基法規定。

法官認為，雖然院方有提出勞資會議記錄，但沒有提出勞方代表選舉等資料，證人也沒有看過選舉公告、參與勞方代表投票等，認為勞資會議合法性有所疑慮；另即使勞資會議同意有效，但實施變形工時影響個別勞工時間，仍應該徵得各個勞工同意。

判決指出，陳女任職期間若排到「EP班」、「NK班」為上午7點半至晚間7點半、晚間7點半至上午7點半，均為12小時班，且依證人說法，院方規定產房都要有3名護理人員，若排到12小時班，一定會上完12小時，不能提前離開或中途休息，認定陳女上「EP班」、「NK班」有延長工時4小時。

法官指出，縱使認為院方實施變形工時，但依照陳女2015年3月至9月工時，2周工時均超過84小時、4周工時均超過168小時，其中還有4周工時高達228小時，也與當時勞基法變形工時規定不符。

判決指出，資遣費部分，陳女離職理由寫明「工作時數過長」，顯見工時過長是陳女離職的唯一原因，加上護理人員座談會議記錄，與會的護理人員反應「護理人員自己都沒吃飯沒上廁所，還有很多沒家屬的病人要顧」、「工時過長造成體力負荷太重」、「拒絕超時上班（7-7班）」等語，顯見陳女面臨同樣的上班困境，符合勞基法規定終止契約，因此院方要給付資遣費。

醫護人員。示意圖／ingimage
醫護人員。示意圖／ingimage
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工時加班費資遣

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