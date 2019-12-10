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火燒鵝肉店害2命 共犯罪刑從13年減為1年2月

2019-12-10 10:29聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，前年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，許姓老闆娘和張姓員工傷重不治，上門討債的主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。高等法院更一審依殺人等罪判蔡15年徒刑，林為13年，黃因所涉罪名變更，遽減為1年2月徒刑。

「鼎玉鉉」曾每月1號供應免費鵝肉飯，名氣響亮。蔡興旺(28歲)受人指使潑漆恐嚇，他找來黃煒杰、林家寶一起下手，2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，在2樓的許姓老闆娘和另名張姓員工逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

蔡辯稱，沒有傷害任何人的意思，潑漆時沒有想到會有火，自己過於魯莽。林家寶承認有過失，但不是蓄意。黃煒杰則表示「純粹是被請來討債」，他只是幫蔡開車。

新北地院依殺人、恐嚇危安罪判蔡無期徒刑，共同犯殺人罪的林、黃各處15和13年徒刑。高院前審宣判前，蔡臨時和老闆娘家屬以100萬元和解，因而改判蔡15年徒刑，林、黃也各減為13年、11年。不過最高法院認為高院前審就重傷罪部分變更為殺人未遂罪，未告知被告法條變更，另殺人罪與其他輕罪想像競合時，沒有對輕罪部分一起量刑，量刑評價不足，撤銷發回更審。

高等法院更一審今依殺人等罪判蔡、林各15、13年徒刑，黃改依恐嚇危安罪判刑1年2月。黃不能上訴，但檢察官得上訴。

蔡興旺表示潑漆只是想恐嚇「鼎玉鉉」鵝肉店，不曉得會燒起來，他無殺人、傷人意圖。高...
蔡興旺表示潑漆只是想恐嚇「鼎玉鉉」鵝肉店，不曉得會燒起來，他無殺人、傷人意圖。高院更一審今依殺人罪判蔡15年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
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殺人潑漆恐嚇

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