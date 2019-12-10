開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪

詹姓男子開車從基隆市安樂路左轉樂一路，造成對向機車騎士急煞摔車受傷，詹未下車查看，被控肇事逃逸。詹辯稱，聽到機車倒地聲曾停車，從後視鏡看到與機車併行工程車駕駛下車查看，以為與他無關才駛離。法官勘驗車禍發生畫面，採信詹的說詞，判詹無罪。

基隆地檢署起訴指出，詹男今年3月6日下午駕車沿安樂路一段往市區方向行駛，開到樂一路口時貿然左轉，對向騎機車直行的鄧急煞閃避，人車倒地受傷。詹未下車施以必要救護或報警處理，亦未留下任何聯絡方式及資料就離去，涉嫌肇逃。

法院開庭時詹男辯稱，他的車和鄧的機車沒有碰撞，左轉後聽到後方有聲響，曾停車並由車內後視鏡，看到後方有台工程車與鄧的機車停在路口，以為是兩車擦撞，與他無關，才駕車離開現場，沒有肇事逃逸的意思。

法官當庭勘驗車禍發生畫面，看到詹開車顯示左轉方向燈，並在樂一路口等待左轉。當時對向車道持續有車輛通過路口。詹車左轉時，鄧在對向騎機車與左側工程車併行。詹車橫跨對向車道時，鄧在斑馬線處倒地。

機車倒地後，併行的工程車煞車停在一旁，但詹車持續左轉。接著鄧男起身，試圖扶起機車，工程車駕駛先下車查看，又回到車上，鄧則扶起機車牽移到路邊。

法官說，詹未目擊鄧倒地經過，縱然知道他可能受傷，但機車倒地原因，可能是與其他車輛碰撞或騎士操控不慎、路況不佳等原因，且見到工程車駕駛下車查看，足使詹主觀判斷事故與他無關，辯詞並非全然無據。