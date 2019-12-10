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進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

越男阿里山乞食 警遣返前查出他是山老鼠

2019-12-10 09:16聯合報 記者卜敏正／即時報導

越南籍阮姓男子今年9月進入阿里山區盜伐林木，遇巡山警查緝逃逸迷路，後在森林遊樂區乞食被查獲，還對翻譯說，「台灣警察沒辦法，我很快能回家」。不料遣返前夕被檢警找到證據，依森林法罪嫌起訴，日前經法院判處有期徒刑1年8個月，併科罰金45萬3600元，執行完畢後驅逐出境。

「有東西吃嗎？我3天沒吃飯了！」阮姓男子今年9月6日晚間6時許，在陰雨的阿里山森林遊樂區遊蕩，向當地村民借用電話，並向管制哨人員乞食；他稱迷路，3天沒吃飯。因僅穿輕便雨衣、雨鞋、沒有行李，眾人研判可能是逃逸移工、立即報警。

承辦員警將阮帶回派出所，得知阮多日沒吃飯，立即提供熱食，但阮對警方詢問都搖頭表示「聽不懂」；由於語言不通、身分不明，警方當晚將他送交移民署嘉義縣專勤隊調查，因當時未被查獲不法，依規定只能遣返；他得知將被遣返回越南，笑著向翻譯表示，「台灣警察拿我沒辦法」。

不過，林務局嘉義區林管處得知訊息後，懷疑阮可能是日前逃逸的盜伐犯嫌，擷取監視畫面影像供警方比對，確認阮曾於八月底、九月初，曾夥同另4名越籍人士，進入阿里山33、34號林班地盜伐、背林木下山，立刻由檢方開立拘票逮人，提起公訴，阮男也坦承犯案，經嘉義地方法院依法判刑。

越南籍阮男今年9月進入阿里山區盜伐林木迷路被逮，被法院判刑1年8月、罰45萬元，...
越南籍阮男今年9月進入阿里山區盜伐林木迷路被逮，被法院判刑1年8月、罰45萬元，刑滿後驅逐出境。記者卜敏正／翻攝
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林務局嘉義區林管處日前巡山，發現阮南等在山區盜伐林木。記者卜敏正／翻攝
林務局嘉義區林管處日前巡山，發現阮南等在山區盜伐林木。記者卜敏正／翻攝
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林務局嘉義區林管處日前巡山，發現阮南等在山區盜伐林木。記者卜敏正／翻攝
林務局嘉義區林管處日前巡山，發現阮南等在山區盜伐林木。記者卜敏正／翻攝
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阿里山嘉義警察

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