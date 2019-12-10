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懷疑老公又偷腥翻老帳 控34年前與小三產女求償

2019-12-10 07:48聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

退休女教師小如（化名）在住處，發現林女所遺留的手機，懷疑與花心老公阿雄（化名）有染，被老公推傷，氣憤指他與黃女曖昧，還下翻出陳年老帳，指老公在在34年前與廖女產下1女，並認養女兒，請求損害賠償。台中高分院查出阿雄推傷小如；雖與廖女生下女兒，此事雙方已和解；與林女黃女間並無通姦事實，判決阿雄給付小如新台幣3萬元。 不得上訴。

她懷疑丈夫與林女去年4月間，在住處嘿咻。去年4月6日晚間在住處， 發現林女遺留的手機後，阿雄為阻止她查看手機，徒手推擠她的臉部及下巴，並毆打她左胸，最後還將她推倒在地，造成她左胸、手指、右眼等多處受傷。

小如指出，去年4月間，老公與林女互傳「開麥拉！記得第一次你決定遠赴高雄，當時問你沒問題？你告訴我，你百分九十九點九自由身，算日子說長也不短，你剩下的零點壹百分比，似乎比一顆未爆彈隨時會引爆，難道我喜歡你不可以？難解？」「你放心，我相信你有能力處理事情，給你時間！我不急，只是不捨一個人孤身奮戰，我永遠在你身邊支持你，你不會孤單的，要心平氣和，加油！」等超越普通朋友關係曖昧簡訊。

小如又指丈夫與黃女於通話時，對黃女說，「摸摸茶就是男人進去茶店內，女人的身體就可以任男人摸透」、「反正就是拉拉小手抱一抱而已，只要不被捉姦在床，他也告不了」等語，而有超越普通朋友關係對話內容。加上丈夫於34年前與廖女發生性行為，廖女產下一女，經丈夫認領。請求丈夫賠償精神慰撫金70萬元。

阿雄辯稱，與廖女間的事，發生在34年前，妻子對他提出告訴，後來雙方和解，妻子撤回告訴，檢察官因而對他為不起訴處分；至於他與林女是60年的同學，2人互傳簡訊，僅為老同學的對話，並無與林女發生通姦行為；而他與黃女僅為初中同學關係，雙方只有以電話、通訊軟體聯絡，閒聊而已。

二審查出，阿雄推傷小如，被依傷害罪判刑2月確定。 而阿雄與廖女產下一女後，認養女兒，侵權行為足以認定，但雙方已和解，侵權行為的損害賠償請求權已逾2年時效。至於阿雄與林女黃女交往，無從認定有通姦行為。

合議庭審酌，兩造的教育程度、身分地位、經濟狀況、阿雄加害情形及小如所受痛苦等一切情狀，認阿雄應賠償小如精神慰撫金3萬元。

退休女教師小如懷疑丈夫阿雄與林女有染，被老公推傷，氣憤下翻出老帳，指老公在在34...
退休女教師小如懷疑丈夫阿雄與林女有染，被老公推傷，氣憤下翻出老帳，指老公在在34年前與廖女產下1女，並認養女兒；去年與林女在住處嘿咻；以及與黃女曖昧對談，請求損害賠償。台中高分院判決阿雄給付小如新台幣3萬元。 圖／本報資料照
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認養傷害罪

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