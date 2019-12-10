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北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見

2019-12-10 00:16聯合報 記者王聖藜／即時報導

北市林森北路「四面佛縱火案，警方逮捕涉嫌教唆縱火的李姓男子和著手放火鄭姓男子，9日下午移送台北地檢署複訊。

承辦檢察官複訊後認為，2人涉犯重罪且有逃亡、串證之虞，晚間7點許向法院聲請羈押禁見李、鄭，台北地院漏夜審理，裁定2人均羈押禁見2月。

本月7日早上8時許，台北市林森北路「和益金銀」住商綜合大樓一樓的「林森四面佛梵天分舍」宮廟，燃起大火，濃煙濃煙竄上5層樓高，警消聯手救出大樓134位民眾，有效疏散500人，有4名民眾遭嗆傷。警方調查人為縱火，循線逮捕涉案的李姓、鄭姓男子到案。

北市中山區「林森四面佛梵天分舍」遭人縱火，四名女住戶遭嗆傷送醫。記者蔡翼謙／攝影
北市中山區「林森四面佛梵天分舍」遭人縱火，四名女住戶遭嗆傷送醫。記者蔡翼謙／攝影
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縱火四面佛北市

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