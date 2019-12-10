北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見

台北市林森北路「四面佛」縱火案，警方逮捕涉嫌教唆縱火的李姓男子和著手放火鄭姓男子，9日下午移送台北地檢署複訊。

承辦檢察官複訊後認為，2人涉犯重罪且有逃亡、串證之虞，晚間7點許向法院聲請羈押禁見李、鄭，台北地院漏夜審理，裁定2人均羈押禁見2月。