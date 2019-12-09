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強盜勒死獨居老婦 判無期刑

2019-12-09 23:44聯合報 記者林伯驊／高雄報導

高雄左營區左營大路巷內的民宅，今年4月驚傳獨居老婦陳屍屋內。圖／聯合報系資料照片
高雄左營區左營大路巷內的民宅，今年4月驚傳獨居老婦陳屍屋內。圖／聯合報系資料照片
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男子周慶國凌晨闖入高雄左營區民宅行竊遭八旬韋姓獨居老婦發現後，周涉摀住老婦口鼻、勒脖滅口，搶走首飾及五千元現金；橋頭地院昨天依強盜殺人罪判周無期徒刑，褫奪公權終身，還可上訴。

合議庭指出，周慶國主觀上有殺人故意且手段激烈、惡性重大，但考量周犯後有歉意、悔意，也沒虛構或誤導辦案，犯行尚無剝奪生命與社會永久隔離必要，所以未處死刑。

另外，韋婦家屬提出民事求償一千五百萬元告訴，正另案審理中。

合議庭認為，周慶國所涉刑責及高額求償壓力恐逃亡，上月裁定延長羈押兩個月。

判決指出，周慶國經濟狀況不佳，今年四月十七日凌晨兩點多，騎機車到左營區左營大路附近巷內挑中韋姓老婦住處，砸破玻璃後開鎖闖入行竊，但在搜刮時遭韋婦發覺喝止。

周慶國擔心韋婦呼救會引起鄰居注意，環抱韋婦悶壓口鼻並勒頸，致韋婦陷入昏迷；周發覺被害人已無意識後，搶走韋婦脖子上銀項鍊、右手腕銀手鐲及臥室床邊紅包袋內五千元現金，騎車逃逸。

當日上午韋婦的兒子驚見母親倒在床上氣絕，家中還遭翻箱倒櫃，立即報案。警方調閱監視器追查，三天內在台南歸仁逮捕周慶國。

周慶國辯稱，他僅摀住韋婦嘴巴，沒摀鼻子也沒勒脖，否認有殺人意圖，但合議庭根據法醫解剖鑑定，認定韋婦是遭悶壓口鼻、壓迫頸部而腦部缺氧窒息死亡，認定周行竊失風，臨時起意強盜殺人。

殺人強盜獨居

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