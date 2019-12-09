親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2019-12-09 23:41聯合報 記者賴佩璇黃筱晴／台北報導

蝦皮製作的廣告涉嫌影射PChome送貨太慢，並暗示消費者快分手，檢方認定貶抑PC...
蝦皮製作的廣告涉嫌影射PChome送貨太慢，並暗示消費者快分手，檢方認定貶抑PChome商業信譽，起訴蝦皮公司。 圖╱翻攝自YouTube
分享

電商蝦皮拍賣去年五月推出廣告，以女子將抱著PChome紙箱、常遲到的男友趕出家門，再對抱著蝦皮紙箱的男子微笑，暗示消費者快與PChome分手，PChome認為蝦皮以負面字眼詆毀該公司商譽而提告，台北地檢署昨天依違反公平交易法營業誹謗等罪嫌起訴樂購蝦皮公司法人及時任商業營運總監楊晨欣、購物社群經理廖宇凡。

PChome提告之後，北檢檢察官原認為廣告內容並無謾罵文字，「遲到、罐頭訊息、消極」是否為電商消費經驗的反映，可由消費者本身感受判斷，廣告內容不構成犯罪，於今年一月對蝦皮處分不起訴。PChome不服聲請再議，高檢署以偵查不完備為由發回續查。

檢察官續行調查後認定，分手篇廣告影片是楊晨欣、廖宇凡討論後，指示旗下社群行銷團隊設計，且廣告是經楊晨欣同意後在蝦皮公司臉書粉絲專頁刊登，楊、廖藉由散布網路影片方式指摘PChome送貨不準時、服務不佳且消極不負責任等資訊，足以毀損PChome公司名譽及營業信譽，依法起訴。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，「本公司尚未收到起訴書，無法確定起訴內容，目前不便評論。」PChome公關則表示，全案已進入司法程序，不另行評論及回應。

去年五月，蝦皮拍賣推出「Bye now，Buy now分手篇」廣告，劇情描述女主角長期忍受男友「經常遲到」、「傳送罐頭訊息」、「消極」等問題，接著將抱著「PChome24h」購物紙箱的男友趕出家門。

影片還補上旁白說，「分手不需要理由，因為揮別錯的，才能和對的相逢。」最後女主角與斜對面收到印有「蝦皮Shopee 24h」紙箱的男子微笑，並以「分手是為了更美好的相遇」作結尾。

PChome認為，該廣告以「遲到、罐頭訊息、消極」等負面字眼詆毀該公司商譽，誤導消費者與PChome分手，涉及妨害名譽等罪，對蝦皮提出告訴。

PChome廣告電商

延伸閱讀

雙12來了 蝦皮購物、樂天市場、Yahoo奇...

蝦皮購物12.12狂歡生日慶 iPhone ...

網家結盟17Life 進軍電子票務

電商兩龍頭摃上！PChome告妨害名譽 蝦皮...

相關新聞

強盜勒死獨居老婦 判無期刑

2019-12-09 23:44

兩度炒作知本老爺股票 飯店大亨許文通遭訴

2019-12-09 23:50

打臉又搥頭...1歲童斷魂 保母起訴

2019-12-09 23:48

遭酒駕追撞 出人命判他七月

2019-12-09 23:46

勾結業者濫倒廢棄物 警涉貪被訴

2019-12-09 23:26

中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊

2019-12-09 20:08

彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效

2019-12-09 19:01

連上次的一起付？男子兩度搭計程車都沒付錢 運將提告

2019-12-09 18:59

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

行竊失風殘忍殺獨居婦 隨機闖民宅凶嫌判無期

2019-12-09 18:07

男子搭公車噴灑防身噴霧器 事後指控司機打人不起訴

2019-12-09 17:16

桃市前議員張肇良涉貪助理費 地院判2年10月

2019-12-09 17:14

號稱超越永動機發電 男子涉詐欺吸金2000萬

2019-12-09 16:40

他不在場工人攀牆被倒塌磚柱砸死 法官判工頭無罪

2019-12-09 15:54

腳踏車沒裝反光片遭酒駕追撞 對方摔死他入獄還賠錢

2019-12-09 15:18

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

再開辯論等於法官擺爛？你真的誤會很大

2019-12-09 14:57

三寶建設撤告 銀行業最高層級吹哨者張晉源獲不起訴

2019-12-09 12:31

印尼漁工搶船上廚房 狠推同鄉入海中屍骨無存判13年

2019-12-09 12:15

亦生亦死？「三盲」重症患者眼中的司法

2019-12-09 12:03

遲來卻不圓滿的正義 前消防員盼大法官排審復職案

2019-12-09 11:56

炒知本老爺股票 飯店大亨許文通違反證交法遭訴

2019-12-09 11:54

電商兩龍頭摃上！PChome告妨害名譽 蝦皮遭起訴

2019-12-09 11:45

警員勾結業者濫倒廢棄物 桃檢起訴4人

2019-12-09 11:25

送雞排構成賄選？ 南檢：視個案及有無對價

2019-12-09 11:23

移工在農田魚塭性侵2台女 3小時內犯兩案被重判8年8月

2019-12-09 10:15

查賄門檻放寬？法務部：30元好處只是參考值

2019-12-09 09:35

律師遭管收賴妻匿報稅收要離婚 法官駁回：無證據

2019-12-09 09:01

文宣品是否逾30元 大家來算帳

2019-12-09 00:13

30元非唯一標準 查賄人員：有「對價關係」就查

2019-12-09 00:04

前機要遭收押被渲染 金門前縣長陳福海將提告

2019-12-08 23:12

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

網球公開賽涉不實核銷逾9000萬？「卡神」楊蕙如今被告

2019-12-09 10:21

0.7度低溫夜衝武嶺 警方寒夜營救5大學生

2019-12-09 15:19

影／機車闖雪隧竟不管紅斑馬鳴笛喊停 原來背後有洋蔥

2019-12-09 15:01

老父走了兒無近照好遺憾 暖警貼心動作意外幫大忙

2019-12-09 11:30

台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌

2019-12-09 22:03

女大生騎機車撞護欄路桿慘死 警追查原因

2019-12-09 12:16

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

2019-12-09 17:15

影／又是酒駕釀禍 男子開車逆向闖紅燈撞5車2人受傷

2019-12-09 10:29

低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強

2019-12-09 19:30

高職生台東墜樓不治 警方：疑未帶家門鑰匙爬窗失足

2019-12-09 23:18

嬤往生化身龍捲風！停棺前消失 擲筊「答案」讓人驚

2019-12-09 16:47

2男輪流性侵學妹 竟拿牙刷刷下體滅證

2019-12-09 14:06

樓上噪音太惱人！他買「震樓神器」反制 實測聲響可達80分貝

2019-12-09 11:25

機房起火悶燒疏散3百房客 晶華酒店告香奈兒要求償

2019-12-09 18:51

李佳芬父親盜採砂石毆死村長？李家委託律師控告三立

2019-12-09 11:24

被叮嚀「不能吃牛肉」 她誤食下秒悲劇發生

2019-12-09 14:46

不爽官司敗訴燒宮廟洩憤 林森四面佛縱火案逮2嫌

2019-12-09 10:07

滷肉飯千金險遭擄 犯嫌做完筆錄竟放了

2019-12-09 10:28

看到阿飄？住旅館小孩大哭「不要住這」 一問之下結局神反轉

2019-12-09 14:52

恐怖！國道1號2車追撞翻覆 賓士再追撞釀3人傷

2019-12-09 12:57

男誤闖休息站女廁超恐慌 妙用一招完美脫身

2019-12-09 13:07

北市議員幕僚帶女回家拍性愛片 正宮發現還遭恐嚇

2019-12-09 18:24

移工在農田魚塭性侵2台女 3小時內犯兩案被重判8年8月

2019-12-09 10:15

電商兩龍頭摃上！PChome告妨害名譽 蝦皮遭起訴

2019-12-09 11:45

旗山1歲童送醫已死亡 竟是保母揮拳打臉搥頭

2019-12-09 12:32

獨／虐殺事件後母牛受驚防陌生人 可喜另1隻小牛已能站

2019-12-09 11:54

娃娃機夾iPhone11只要40元 他拆封後傻眼：手機咧

2019-12-09 17:05

號稱超越永動機發電 男子涉詐欺吸金2000萬

2019-12-09 16:40

外送員妹子濕冷天上工 她衝超商買熱可可被讚爆

2019-12-09 15:03

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

三寶建設撤告 銀行業最高層級吹哨者張晉源獲不起訴

2019-12-09 12:31

匯款太緊張被誤認成車手 警到場意外幫他現省15萬

2019-12-09 14:06

他不在場工人攀牆被倒塌磚柱砸死 法官判工頭無罪

2019-12-09 15:54

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

女大學生自撞燈桿 顏面骨折傷重不治

2019-12-09 14:28

警金融機構宣導關懷提問 成功阻詐150萬元

2019-12-09 17:17

男欠債不滿對方嗆「沒錢還去酒店」 烙人砸車

2019-12-09 12:55

男子媒介少女援交 再代筆與男網友談戀愛騙錢

2019-12-09 09:40

中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊

2019-12-09 20:08

急診醫掏腰包救濟4千元 低收爸被爆原來是詐騙

2019-12-09 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top