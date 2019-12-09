廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

蝦皮製作的廣告涉嫌影射PChome送貨太慢，並暗示消費者快分手，檢方認定貶抑PChome商業信譽，起訴蝦皮公司。 圖╱翻攝自YouTube 分享 facebook

電商蝦皮拍賣去年五月推出廣告，以女子將抱著PChome紙箱、常遲到的男友趕出家門，再對抱著蝦皮紙箱的男子微笑，暗示消費者快與PChome分手，PChome認為蝦皮以負面字眼詆毀該公司商譽而提告，台北地檢署昨天依違反公平交易法營業誹謗等罪嫌起訴樂購蝦皮公司法人及時任商業營運總監楊晨欣、購物社群經理廖宇凡。

PChome提告之後，北檢檢察官原認為廣告內容並無謾罵文字，「遲到、罐頭訊息、消極」是否為電商消費經驗的反映，可由消費者本身感受判斷，廣告內容不構成犯罪，於今年一月對蝦皮處分不起訴。PChome不服聲請再議，高檢署以偵查不完備為由發回續查。

檢察官續行調查後認定，分手篇廣告影片是楊晨欣、廖宇凡討論後，指示旗下社群行銷團隊設計，且廣告是經楊晨欣同意後在蝦皮公司臉書粉絲專頁刊登，楊、廖藉由散布網路影片方式指摘PChome送貨不準時、服務不佳且消極不負責任等資訊，足以毀損PChome公司名譽及營業信譽，依法起訴。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，「本公司尚未收到起訴書，無法確定起訴內容，目前不便評論。」PChome公關則表示，全案已進入司法程序，不另行評論及回應。

去年五月，蝦皮拍賣推出「Bye now，Buy now分手篇」廣告，劇情描述女主角長期忍受男友「經常遲到」、「傳送罐頭訊息」、「消極」等問題，接著將抱著「PChome24h」購物紙箱的男友趕出家門。

影片還補上旁白說，「分手不需要理由，因為揮別錯的，才能和對的相逢。」最後女主角與斜對面收到印有「蝦皮Shopee 24h」紙箱的男子微笑，並以「分手是為了更美好的相遇」作結尾。

PChome認為，該廣告以「遲到、罐頭訊息、消極」等負面字眼詆毀該公司商譽，誤導消費者與PChome分手，涉及妨害名譽等罪，對蝦皮提出告訴。