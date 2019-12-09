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彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效

2019-12-09 19:01聯合報 記者凌筠婷／即時報導

去年底議員選舉結束後，彰化地檢署針對10位涉嫌賄選的當選人提起「當選無效」之訴，其中針對彰化第一選區議員陳銌銌的民事判決今天出爐，法官認為陳銌銌與其丈夫彰化市長候選人張東正聯名致贈花瓶，從105年就開始，不是單一行為等理由，駁回原訴，陳銌銌當選有效。

彰化縣無黨籍縣議員陳銌銌去年大選之後，被彰化地檢署檢察官以致贈青花瓷器給村里長涉嫌賄選而提出當選無效之訴，檢察官主張陳銌銌的丈夫張東正當時也要參選彰化市市長，夫妻二人以聯名競選方式參選活動，而陳銌銌與張東正在107年1月以前就已經表示要參選彰化縣議員，卻將將兩人姓名置入的對聯「東方豪傑心善銌、正氣盈身福慧銌」印在青花瓷器包裝盒上，送給選區內的里長或社區發展協會理事長，顯然將瓷器作為賄賂。

偵訊時陳銌銌表示，這個青花瓷器贈送時間都在105、106年間，那時她根本還沒決定要參選，而且他們在瓷器底座貼上「縣議員張東正、市民代表陳銌銌敬贈」，她是以市民代表身分進行人脈經營，在贈送過程中也沒有提及選舉之事，青花瓷器只是一般的伴手禮，且當時進貨時，青花瓷器僅有88元到150元，價格低廉，根本不足以影響投票意願。

法官認為，陳銌銌送青花瓷器是長期持續為之，並不是單一行為，而105年間贈送時距離選舉投票時間長達2年，而國內選舉生態瞬息萬變，陳銌銌是否確實早就已經決定參選並預先訂製購買瓷器贈送他人賄選，還無法確定。

判決書中指出，若要賄選，應該會以更隱密的方式，不會親自送交。且青花瓷器是擺飾類物品，送禮之人應該希望被擺放展示，若要賄選，應該不會選擇此類物品，更遑論把自己的名字印在包裝盒上，一看就知道是誰送的，太容易遭人檢舉，以陳銌銌夫妻的選舉經驗，此舉悖於情理，因此駁回選舉無效之訴。

彰化縣議員陳銌銌因贈送里長、社區發展協會理事長青花瓷器，被彰化地檢提起當選無效之...
彰化縣議員陳銌銌因贈送里長、社區發展協會理事長青花瓷器，被彰化地檢提起當選無效之訴，判決出爐遭法官駁回。記者凌筠婷／翻攝
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