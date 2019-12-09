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連上次的一起付？男子兩度搭計程車都沒付錢 運將提告

2019-12-09 18:59聯合報 記者邱瑞杰／即時報導

周姓男子曾搭李姓運將駕駛的計程車沒付錢，後來又叫車，並對李說會連上次的錢一起付，結果又黃牛，李氣不過提告。基隆地院審結，指周行為有害社會正常交易秩序可議，另考量他患有情感性精神病，依詐欺得利罪處拘役15日，可易科罰金。

判決指出，周男今年8月21日清晨基隆市仁愛區南榮路，招攬李姓司機駕駛的計程車。李曾搭載周男未收到車資，周再次叫車，曾先問周有沒有錢付車資？周謊稱會連上次的車資一起付，李才開車載他就醫。

李姓司機把車開到衛生福利部基隆醫院，車資125元，但周說沒錢，並要李去某處派出所找他朋友幫忙。李把車開到派出所，員警稱，所內並無周的友人，又沒有拿到車資。

警方接獲李報案，警詢後將全案函送基隆地檢署偵辦。檢察官開庭時，周辯稱，並不是沒要付錢，否認犯行。檢方依據李男指控及計程車乘車證明等事證，認定周涉詐欺得利罪，聲請簡易判決處刑。

法官查出，周男先前另涉竊盜案，3年多前法院囑託醫院鑑定，回覆認為周患有情感性精神病，案發時地確實極有可能因處於情感性精神病，病程並已慢性化成身心障礙狀態。案發前大量飲酒，確有可能致使辨識行為違法能力顯著降低，達精神耗弱或幾近喪失程度。

法官認為，參酌周男此次犯罪行為暨查獲過程客觀情狀，足認其精神疾病並無好轉或治癒跡象，3年多前精神鑑定結果仍可作為本案認定減刑依據。周男明知沒錢支付車資，為圖便利仍搭乘，有害社會正常交易秩序，行為可議。衡量犯罪動機及所獲取利益僅125元，處拘役15日，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴

周姓男子兩度搭李姓運將駕駛的計程車沒付錢，李氣不過提告，基隆地院審結，判處周拘役...
周姓男子兩度搭李姓運將駕駛的計程車沒付錢，李氣不過提告，基隆地院審結，判處周拘役15日。記者邱瑞杰／攝影
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基隆計程車

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