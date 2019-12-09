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北市議員幕僚帶女回家拍性愛片 正宮發現還遭恐嚇

2019-12-09 18:24聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

台北市議員陳炳甫服務處主任黃瑞廷，驚傳桃色風波，正宮發現黃和曾參選大同區里長的洪女拍攝性愛影片，騎車抓姦卻遭2人打成傷，黃還恐嚇正宮「我就把你殺了」。今日士林地方法院依照通姦、傷害、恐嚇等罪判刑。

判決指出，吳姓正宮懷疑黃和洪不是單純朋友關係，去年3月24日騎機車跟在黃的汽車後面，發現黃開車到重慶北路接送洪女，正宮當街攔車上後座，兩女在車內爆發肢體衝突，黃見狀停車在市民大道上，下車打開後座車門幫忙洪女打正宮。

正宮臉頰、嘴唇、頸部、手部受有多處挫傷及擦傷，打開右後車門不斷掙扎，最後黃從右後車掉下車，引起民眾圍觀，黃爬起後，隨即跳上車開車載著2女離去。

桃色風波不僅一次，同年4月2日，正宮發現黃在3月30日，大膽把洪女帶回家，兩人在住處發生性行為，更錄下了性愛影片，證實了性器官接合，正宮怒告2人通姦、相姦罪。

正宮因丈夫外遇，在臉書上抒發情緒，不料，黃在去年11月13日恐嚇她「我就把你殺了」、「我要準備一個針把妳嘴巴縫起來」，正宮心生畏懼，蒐集證據後提告恐嚇。

士林地方法院今日宣判，黃瑞廷犯傷害罪處拘役50日，恐嚇危害安全罪處拘役30日，應執行拘役60日，可易科罰金6萬元，通姦罪則處3月徒刑，可易科罰金9萬元。洪翠微犯傷害罪處拘役50日，相姦罪則處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片
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恐嚇性愛傷害罪

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