被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

夏姓大樓保全員在監視器照不到的大樓「死角」猥褻女性友人被檢方起訴；法院開庭，夏否認犯罪，法官調查，被害人脫身後，以簡訊質問夏她是不是被意淫對象，夏回沒有，另安撫式傳1個「乖」字，認定夏犯案，今天依強制猥褻罪判夏有期徒刑1年3月。可上訴。

被害人案發後第二天透過LINE質問夏，對話一開始，即傳送「你是不是覺得我很好騙？所以昨天才對我做那種事」、「還是他媽的一直以來都是你意淫的對象」給夏。

法官審酌認為，夏與被害人的對話，雖然沒有具體說明2人之間的事，但女方使用「意淫」的語句，可見事情與「性」有關；另，女方使用「他媽的」的語句，夏不反問，直接回答「沒有好嗎」、「乖」，認定反應違常，因此採信女方證述。

夏姓男子有2次性侵前科，2010年因強制猥褻罪被判刑10月、緩刑3年確定，2012年因同類型犯罪判刑1年2月確定，2015年5月才執行完畢，卻再犯案，考量他利用與女性友人的交情，以強暴手段猥褻，犯後態度不佳，沒有與被害人和解，依累犯規定加重其刑。

夏與被害人是前同事關係，夏後來擔任保全員。2018年2月20日晚間，夏在台北市某大樓值夜班，邀約被害人前往探班，當天晚間10時許，要求被害人陪他去地下1樓監視器照不到的地方上廁所，夏上完廁所後，將她推入男廁間，把門上鎖，強抱被害人得逞。