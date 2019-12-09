行竊失風殘忍殺獨居婦 隨機闖民宅凶嫌判無期

高雄左營區78歲韋姓獨居老婦今年4月凌晨遭盜匪闖入住家殺害，警方循線逮捕周姓男子送辦，法醫鑑驗也確認死者口鼻及頸部皆遭壓住窒息，橋頭地院認定周涉為竊取財物進而殺人，不過他到案後多次表明歉意、並未誤導辦案，無與社會永久隔離的必要，今天下午依犯強盜殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，有多次竊盜、施用毒品前科的周姓男子為綁鐵工，今年4月17日凌晨2點22分，騎機車到左營區左營大路附近巷內，隨機持石塊擊破民宅玻璃開鎖闖入，先在1樓行竊，再到2樓臥室欲繼續搜刮，遭韋姓老婦發覺並大聲喝止，周於是用右手從老婦身後環抱腹部，左手悶壓口鼻、壓迫頸部，導致陷入昏迷。

周姓男子發現韋婦已經沒有意識，便搶走她脖子上的銀項鍊、右手腕的銀手鐲，以及臥室床邊紅包袋內5000元現金，趕緊騎車逃逸。

直到當天早上韋婦的兒子8點多前來驚見母親氣絕，且屋內被翻箱倒櫃，趕緊報案；警方透過監視器畫面循線逮獲周姓男子，周雖承認闖入住宅行竊，並害老婦身亡，卻辯稱僅出手摀住她嘴巴，沒摀鼻子也沒勒脖子，沒要故意殺人。

合議庭根據解剖報告，加上法醫到庭證稱韋姓婦人是因口鼻遭悶壓、頸部遭壓迫而腦部缺氧窒息死亡，死因歸類為「他殺」，認定周姓男子因行竊過程被發現喝止，唯恐韋婦會呼聲引起鄰居注意，才決定強盜殺人。