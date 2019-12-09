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桃市前議員張肇良涉貪助理費 地院判2年10月

2019-12-09 17:14聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市前市議員張肇良涉嫌與服務處助理共謀，涉嫌虛報助理名額及薪資，詐領助理補助款計1048萬元，被桃園地檢署依貪汙治罪條例、使公務員登載不實罪嫌起訴，桃園地院今天下午判決， 張肇良共同犯使公務員登載不實罪共8罪，各處有期徒刑6月，應合併執行有期徒刑2年10月，如易科罰金約折抵100萬元，全案仍可上訴。

張肇良表示， 感謝法官審理3年多時間，終於還他清白，沒有貪汙事實，針對偽文登載不實部分，他受此教訓後，在易科罰金後，將趕快重新打起精神，做好為民服務工作。

桃園地檢署起訴指出，張肇良（54歲）在桃園升格直轄市前為第16、17屆縣議員，並當選第一屆桃園市議員，他在任期內自99年3月到105年1月間，涉嫌指示女助理製作紀錄記載不實的助理聘書及桃園縣(市)議會議員自聘公費助理遴聘異動表，虛報助理名額和浮報薪資方式詐領補助款，7年共計詐領1048萬元。

桃園地院表示，經傳訊助理人員核對服務處薪資明細表等證證據，張肇良提出議員服務處的薪資明細表、薪資簽收表等資料，可以確認張肇良共支付助理費1214萬元，顯已超過882萬元，支出超過收入，沒有將款項中飽私囊情形，不構成貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪。

張肇良共同犯使公務員登載不實罪共8罪，各處有期徒刑6月，合併應執行有期徒刑2年10月，如易科罰金約100餘萬元。

同案被告張姓助理亦共同犯使公務員登載不實罪共6罪，各處有期徒刑3月，合併執行有期徒刑1年，如易科罰金約36萬5千元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應提供40小時義務勞務。

桃園市前市議員張肇良（見圖）涉嫌詐領補助款，桃園地院判決應合併執行有期徒刑2年1...
桃園市前市議員張肇良（見圖）涉嫌詐領補助款，桃園地院判決應合併執行有期徒刑2年10月。記者曾增勳／攝影
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桃園市前市議員張肇良涉嫌詐領補助款，桃園地院判決應合併執行有期徒刑2年10月。記...
桃園市前市議員張肇良涉嫌詐領補助款，桃園地院判決應合併執行有期徒刑2年10月。記者曾增勳／攝影
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桃園市前市議員張肇良（見圖）涉嫌詐領補助款，桃園地院判決應合併執行有期徒刑2年10月。記者曾增勳／攝影
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桃園市前市議員張肇良涉嫌詐領補助款，桃園地院判決應合併執行有期徒刑2年10月。記者曾增勳／攝影
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張肇良薪資公務員

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