號稱超越永動機發電 男子涉詐欺吸金2000萬

李姓與葉姓男子因宣稱可以製作，回收率比永動機還高的磁發電機，標榜在5年後每年還能賺取4500億元，以吸引民眾投資。近2年該集團來得手超過2000萬元，刑事局電信真查大隊獲報後，10月底到新北將涉案的15人帶回偵辦。

據了解，這間由李男擔任負責人的公司，號稱研發出的發電機能「超越永動機」，輸出電功率大於輸入電弓律，1度電能有3.8倍的發電量，股東持有的每股還能回收3成股利。

檢警調查，有高職學歷的李男與葉男3年前合夥開公司，2人因聽公司內部的研發員工、有電機背景的陳姓男子話語，便號召親友以每股10元價格販賣公司股份，2年來已有9名該公司員工親友被騙，其中1人最高額達到500萬元。

李男為吸引民眾投資，還宣稱，公司與台電公司簽訂合作備忘錄，第一年就要募集百億資金，在全台各地建設200間發電廠，擴大獲利。

另外，李男公司不僅稱自己跨足發電，還稱要將發電機技術製作成行動電源等產品，讓使用者能「以電養電」，擁有用不完電力。

今年有網友也在PTT上PO文，稱綠能公司這名李姓負責人說他在上海待了27年，並說「公司發電機可以改變世界」、「恐因與石油爭利，讓他遭人暗殺」等。因與物理理論相悖，讓這名網友笑稱這是「虛空能源」。

刑事警察局電信偵查大隊接獲線報後，待蒐證完畢，10月底時與新北市刑警大隊在新北市三重、蘆洲等地，逮捕李男等與公司旗下14名員工，並查扣現場的綠能發電機、營運計畫書及募資說明書等。