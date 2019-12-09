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腳踏車沒裝反光片遭酒駕騎士追撞 對方摔死他也被判刑

2019-12-09 15:18聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東蔣姓男子去年12月夜間騎腳踏車返家，卻涉未裝設照明或反光片，導致後方酒駕的蘇姓騎士追撞摔車，蘇送醫後因顱骨骨折、顱內出血傷重不治，蔣因此被依過失致死罪嫌起訴。高雄高分院認定騎士酒駕且未注意車前狀況為肇事主因，腳踏車沒燈光設備為次因，依犯過失致人於死罪判蔣7月徒刑定讞。

判決指出，蔣姓男子去年12月13日從佛光山騎腳踏車返家途中，約晚間6點40分許沿屏東縣里港鄉里嶺大橋往東方向接近橋墩處時，蘇姓男子酒後騎機車從同向後方疑未即時發現蔣，機車的車頭便追撞腳踏車，蘇因此倒地受傷，蔣則騎車離去。

蘇姓男子後來被另名騎士通報救護車載送就醫，搶救4天多，仍因頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血而中樞衰竭死亡，警方透過監視器循線查獲這起車禍起因與蔣姓男子有關。

蔣姓男子到案後承認有發生擦撞車禍，檢方認定他當下無肇逃犯意，予以不起訴，卻發現他腳踏車沒有任何燈光、反光標誌設置，應有過失，依過失致死罪起訴。

法官審理時依高雄區監理所車輛行車事故鑑定會的鑑定報告，蘇姓男子酒精濃度過量而騎機車，未注意車前狀況，及未保持適當可以煞停的距離，為肇事主因；蔣姓男子騎腳踏車，夜間行駛在前方卻沒開啟燈光是次因，認定有過失，且犯後未賠償家屬判7月徒刑。

檢察官認為判決過輕提起上訴，二審合議庭駁回，至於死者家屬另提附帶民事求償部分，已移民事庭審理。

屏東蔣姓男子騎腳踏車被酒駕的機車騎士自後追撞，對方摔車死亡，他也因未裝設燈光，被...
屏東蔣姓男子騎腳踏車被酒駕的機車騎士自後追撞，對方摔車死亡，他也因未裝設燈光，被認定是車禍發生次因，高雄高分院依犯過失致人於死罪判7月徒刑定讞。圖與本案無關。圖／本報資料照
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屏東縣車禍酒駕

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