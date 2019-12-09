畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

台北林森北路四面佛7日遭人縱火，警方循線逮捕涉嫌縱火的29歲鄭男和共犯29歲李男，且查出李男在火災現場持手機拍攝熊熊烈火，2人犯後還搭車至三溫暖睡覺，全案將依公共危險和殺人未遂罪嫌移送北檢偵辦。

據悉，李2018年在網路上和陳姓廟公互嗆，事後又遭人痛毆成傷，心有不甘提告，但經檢方調查，全案以不起訴處分，李敗訴後，仍認為是陳姓廟公有錯，因此花了1萬元找來毒蟲鄭嫌縱火。

本月7日上午李男在四面佛公廟附近徘徊將近2小時，直到陳姓廟公離開後，8時許打電話找來鄭男穿著紅色雨衣、戴上安全帽，提著一桶油漆頭，裡裝有易燃物，進入宮廟涉嫌縱火，李男竟然站在對街騎樓，持手機拍下燃燒景象，還蹲著由下往上拍劇烈火勢。

李、鄭犯後一起搭上計程車逃逸，並在萬華區下車，徒步沿著西園路、大理街購買衣服，從捷運龍山寺站搭車至西門下車後，步行前往大同區天龍三溫暖睡覺，一路至晚上10時許才分別離去。

警方調閱監視器畫面，發現鄭男著雨衣倉促逃逸，腳部還著火，疑似就是縱火逃逸，全案報請北檢檢察官陳建宏指揮，循線發現李嫌在案發前2日把裝有易燃物的油漆桶放置在新生、民生路口抽水站附近的防火巷，研判是預謀案犯。

昨傍晚檢警在文山區逮捕涉嫌縱火的鄭嫌，深夜在新北新莊住處逮捕李嫌，全案今下午將依照公共危險及殺人未遂等罪嫌移送北檢偵辦。