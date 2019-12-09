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配合全市交通大執法 林口警分局3天查獲250件

2019-12-09 15:00聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市針對噪音車，6至8日全市交通大執法，光是林口、泰山地區連續3天稽查下來，就查獲重大交通違規145件，其中包含無照駕駛40件、變更車體設備24件、危險駕駛1件。另外還有酒駕3件、擅自改裝排氣管機車102件。

由於夜間噪音車妨害安寧長期累積民怨，改裝車輛又常伴隨競速等危險駕駛行為危害社會秩序，新北市警察局與環保署、環保局、監理所聯合稽查，6至8日晚間8時至隔日清晨6時，全市規畫98處路檢點、以及492次區域巡邏、動員1849人次警力擴大臨檢，全面防堵噪音車、防制危險駕車執行好眠專案。

林口警分局專案期間依據轄區特性，規畫勤務以防止青少年危險駕車、深夜駕駛改裝車妨害安寧等脫序行為，連續3天擴大執法，共取締重大違規145件，光是無照駕駛便有40件，違規改裝車體和排氣管共126件，。

林口警分局表示，改裝車輛妨害安寧會遭環保局開罰，若有併排競駛、蛇行、甩尾及闖紅燈等危險駕駛行為，除依道路交通管理處罰條例處6千元至2萬4千元罰鍰，也可能涉及刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」。

警方除了啟動快打機制攔截圍捕，事後也會調閱沿線監視器並通知涉嫌人到案說明究責，未來仍將持續自辦相關勤務「不定時、不定點」路檢加強取締。

林口警分局配合新北市交通大執法，3天查獲重大交通違規和改裝車體共250件。圖／警...
林口警分局配合新北市交通大執法，3天查獲重大交通違規和改裝車體共250件。圖／警方提供
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林口警分局配合新北市交通大執法，3天查獲重大交通違規和改裝車體共250件。圖／警...
林口警分局配合新北市交通大執法，3天查獲重大交通違規和改裝車體共250件。圖／警方提供
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林口警分局配合新北市交通大執法，3天查獲重大交通違規和改裝車體共250件。圖／警...
林口警分局配合新北市交通大執法，3天查獲重大交通違規和改裝車體共250件。圖／警方提供
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噪音林口

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