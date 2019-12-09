三寶建設撤告 銀行業最高層級吹哨者張晉源獲不起訴

曾舉報永豐金鼎興與三寶案弊案的永豐銀前總經理張晉源，遭永豐金以出售美國子行出售案疑涉被信提告。 聯合報系資料照 分享 facebook

檢調偵辦鼎興牙材向永豐銀詐貸、永豐何壽川超貸案，其中永豐銀前總經理張晉源躍上各大財經媒體，成為我國史上銀行業最高層級吹哨者。事後，媒體專訪提及的字眼，卻讓張被三寶建設集團提告涉背信、違反營業秘密法，台北地檢署調查期間，三寶僅提供鏡周刊、天下雜誌等報載資料，便突然撤告，今依法不起訴張。

一度被認為是永豐金最有發展潛力金童的張晉源，曾經是何壽川的頭號愛將，卻在2016年的鼎興牙材案中落馬，300萬元交保，鼎興牙材案涉及何家利害關係人，張晋源金融經例上沾上汙點，自此與何壽川撕破臉，成為三寶案的吹哨者。

爆發後，2016年12月鏡周刊一篇報導提及張晉源從辦公室下載東西，且2017年7月4日天下雜誌626期刊登「永豐金吹哨人張晉源：我活在楚門的世界」內容提及：「他想起，進行鼎興內部調查時，接到對三寶建設超貸案的檢舉。他組織專案小組，愈調查愈發現，案情可能涉及金控高層。11月下旬，他將手中蒐集到的資料向金管會舉報請求調查，卻也愈來愈擔心，他的吹哨人身分會曝光。」

三寶建設根據報載認為張晉源將貸款資料等商業機密私自攜出並外洩，提告背信、營業秘密法。但檢方調查期間，三寶僅提供報載資料，檢方要求提供詳細資料、證據，三寶突然撤告，因此今不起訴。

此外，今年9月間，永豐金認為張晉源處理美國子行－美國遠東國民銀行（以下簡稱FENB）交易案時，刻意隱匿實際出售資產內容，導致交易價格嚴重被低估，影響股東權益，涉違反《金控法》和《銀行法》，依背信罪向台北地檢署提告，仍偵辦中。