搶船上廚房 印尼漁工狠殺同鄉推入海中屍骨無存判13年
漁船「明滿祥38號」印尼籍漁工ABDUL HALIM因廚房使用問題，和同船的漁工吵架，他拿刀揮砍對方頭部、頸部再推入海中，至今找不到遺體，屍骨無存。一、二審均依殺人罪判13年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，ABDUL HALIM在遠洋漁船上擔任漁工兼廚師，當船行駛到公海作業時，他2018年5月17日晚間正要準備船員的餐食，見另名漁工也在廚房料理食物，兩人為了廚房使用問題大吵一架，對方先拿刀劃傷他的手指，他盛怒之下拿刀朝對方的頸部砍殺，見對方趁隙逃走仍不罷手，持續拿刀砍頭部，連耳朵都被砍掉。
ABDUL HALIM最終把全身血淋淋的被害人推入海中，船長事後發現被害人不見蹤影，從其他漁工口中得知發生命案，通報海巡署等單位，但被害漁工遺體至今仍未被找到。
一審依殺人罪判ABDUL HALIM13年徒刑；二審認為，ABDUL HALIM坦承犯行，且他一時氣憤才犯案，另根據船長供詞，ABDUL HALIM平時在船上服從管教，也沒有和其他漁工發生爭吵等，且ABDUL HALIM願意把所有薪水賠償被害人家屬，認為他並非窮凶惡極之徒。
法院審酌，漁船工作時間長，ABDUL HALIM和其他漁工只有3、4小時分段式休息睡眠，且需要面臨漫長、孤獨、艱苦的遠洋航行，也需要克服暈船、長時工作、單調的飲食、狹小無隱私的生活環境，幾乎沒有休閒娛樂，也無法對外通訊聯絡家屬，不易化解負面情緒，較一般人難以控管自身行為，判ABDUL HALIM13年徒刑，諭知執行完畢或赦免後，驅逐出境；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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