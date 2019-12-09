搶船上廚房 印尼漁工狠殺同鄉推入海中屍骨無存判13年

漁船「明滿祥38號」印尼籍漁工ABDUL HALIM因廚房使用問題，和同船的漁工吵架，他拿刀揮砍對方頭部、頸部再推入海中，至今找不到遺體，屍骨無存。一、二審均依殺人罪判13年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，ABDUL HALIM在遠洋漁船上擔任漁工兼廚師，當船行駛到公海作業時，他2018年5月17日晚間正要準備船員的餐食，見另名漁工也在廚房料理食物，兩人為了廚房使用問題大吵一架，對方先拿刀劃傷他的手指，他盛怒之下拿刀朝對方的頸部砍殺，見對方趁隙逃走仍不罷手，持續拿刀砍頭部，連耳朵都被砍掉。

ABDUL HALIM最終把全身血淋淋的被害人推入海中，船長事後發現被害人不見蹤影，從其他漁工口中得知發生命案，通報海巡署等單位，但被害漁工遺體至今仍未被找到。

一審依殺人罪判ABDUL HALIM13年徒刑；二審認為，ABDUL HALIM坦承犯行，且他一時氣憤才犯案，另根據船長供詞，ABDUL HALIM平時在船上服從管教，也沒有和其他漁工發生爭吵等，且ABDUL HALIM願意把所有薪水賠償被害人家屬，認為他並非窮凶惡極之徒。