遲來卻不圓滿的正義 前消防員盼大法官排審復職案

釋字785號解釋上月底出爐，認為國家對公務員工時制度缺漏，違反憲法保障人民服公職與健康權，消防員工作權益促進會和釋憲案聲請人徐國堯今天上午到司法院前開記者會，認為工時釋憲有成果，但「吹哨者仍待釋憲復職」，訴求大法官儘速排審徐遭免職的釋憲案，推倒特別權力關係最後一根稻草。

公務員服務法雖規定週休2日，但公務人員週休2日實施辦法等條文卻未就業務性質特殊機關的輪班、輪休制度設定服勤時數合理上限與服勤日中連續休息最低時數，警察、消防、海巡在畸形工時下常傳憾事。大法官11月29日作出785號解釋，認為這違反憲法保障人民服公職與健康權，包括加班費、補休假規範都應在3年內檢討修正。

不過聲請人之一的徐國堯，2014年9月因被記42支申誡，遭消防局免職，他認為是曾率眾遊行，爭取消防員工時權益才受迫害，提行政訴訟爭取復職，但最終敗訴，他也另聲請釋憲。

徐國堯表示，法律應當是保護所有人，制度是為避免人治，但高雄市消防局短短40天內處分他42支申誡，是公務員懲處的罕見案例，而且都是在他發起遊行、提起訴訟之後，他認為這是「打壓」。

徐說，今天可以這樣對付一個徐國堯，引起的寒蟬效應與代價，展現在這幾年高雄市改革緩慢，也凸顯我國還沒告別特別權力關係，他希望不要再有任何基層公務員為社會體制提出改革時，還要承擔長官打壓異己的壓力，也希望大法官能儘速排案替他「平反」。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋表示，785號解釋重重打臉高雄市政府，大法官還給徐國堯這位吹哨者一個「遲來且未圓滿的正義」，徐能否復職，是國家是否真正拋棄特別權力關係的重要考驗。

楊適瑋表示，過去行政機關拿著行政命令公然違反法律，很多人事法令都是只是地方政府的行政命令，很明顯會違背法律的規範，卻透過層層的行政命令解釋、函釋「跟你說沒有違背法律」就合法了。楊說，消防員被限制每個月只能報領100小時的加班費，但每個月都超過，行政命令指可以給加班費、補休或行政獎勵，結果最後都給「嘉獎」。