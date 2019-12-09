炒知本老爺股票 飯店大亨許文通違反證交法遭訴

股票上櫃的「知本老爺飯店」公司董事、知名飯店業大亨許文通，涉結合市場派炒手「金庸」郇金鏞，在2014年及2016年間兩度炒作知本老爺股票，不法所得近5000萬元。台北地檢署調查後，今依違反證交法起訴許、郇兩人，另「古董張」張世傑等4人罪嫌不足，獲不起訴。

許文通是知名飯店業大亨，曾經營礁溪老爺、天籟溫泉、大來飯店，案發當時許是知本老爺飯店公司董事，也是其關係企業五鳳旗實業公司副董事長。郇金鏞綽號「金庸」，則是知名投顧老師、股市名嘴，張世傑綽號「古董張」，是知名股市作手，曾涉及多起炒股案遭檢調偵辦過。

檢調懷疑，許文通在2014年4月至7月及2016年1月至2月間，兩度結合市場派炒手、金主，放出知本老爺飯店盈收增加、發放股利、觀光前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再以相對成交手法炒作知本老爺飯店股票。

其中，許文通等人在2014年4月至7月，利用30多個人頭戶炒作知本老爺飯店股票，股價漲幅翻倍；2016年1月至2月，許文通等人利用20多個人頭戶炒股，致知本老爺飯店股價漲幅超過60%。

2016年12月23日，檢調兵分18路搜索，並約談許文通、郇金鏞等13人到案。檢方訊後，隔天早晨諭令許以300萬元交保、郇以30萬元交保，其餘11人請回。

檢方查出，許文通涉於2014、2016年兩度炒作股票，違反證交法，雖然他辯稱基於投資判斷該股票前景看漲，且想參與飯店經營權，但檢方傳喚多名證人，且他購入股票後又賣出，認定他並未想實際參與飯店經營，不採信其說詞。

檢方認定，許文通在2014年炒股獲利約2400萬多元，2016年炒股獲利約2500萬多元，另郇金鏞僅參與2014年炒股獲利約200萬多元，今依法起訴兩人。至於張世傑及胞弟張世銳等4人，依罪嫌不足，獲不起訴。