影/台南立委「便當盒之亂」延燒 蔡育輝將告賴惠員

台南市立委第一選情「便當盒之亂」延燒，國民黨立委參選人蔡育輝不滿6日遭對手民進黨賴惠員稱發放的塑膠餐盒涉及賄選，今上午召開記者會，除駁斥賄選之說，更提出即日起至本月底至，憑1個賴惠員日前發放的不鏽鋼便當盒可換5個「萬用塑膠盒」，明還要到台南地檢署控告賴涉及違反選罷法及強制罪嫌。

對於蔡育輝上午大動作，賴惠員近午透過新聞稿簡短回應說，「事實」擺在眼前，檢舉蔡育輝賄選案，所有證物都已經呈送檢調單位調查處理，待司法機關依法偵辦，競選團隊不再對此案做回應。

蔡育輝在記者會指出，上周五其助選人員東山高原里長羅献龍幫忙載運7日要在東山舉辦的2場問政說明會文宣品「萬用塑膠盒」時，遭賴惠員帶著6、7名人攔阻，不讓羅下車，賴惠員更發布新聞及在臉書等處指稱蔡育輝賄選的相關證物被警方扣押移交地檢署調查。蔡育輝表示，賴惠員所指的跟事實有很大的出入。

蔡育輝說，對手賴惠員從去年市議員提名初選到今年的立委提名初選，所送物品種類之多，還被同黨對手指控涉及賄選，也是民進黨共同認證，現在選情告急卻四處放話說蔡育輝賄選被抓到了，再一次讓人見證卑劣的選舉手法。

蔡育輝會中也播放今年5月立委葉宜津等人在民進黨公布立委初選提名名單後，提告賴惠員賄選記者會影片新聞，葉宜津曾對賴惠員假借10元義賣大送東西，實際並無收費的情形表示「這不是賄選，那什麼才是賄選？

蔡育輝說，家族經營的塑膠工廠所生產的容器是經過相關單位嚴格的檢驗，品質優異，獲各大知名飲品及國際連鎖店所採用，自從賴惠員的烏龍抓賄選事件傳出後，連日有不少電話洽詢想要購買。