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電商兩龍頭摃上！PChome告妨害名譽 蝦皮遭起訴

2019-12-09 11:45聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

蝦皮購物被PChome控告妨害名譽。 圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物被PChome控告妨害名譽。 圖／蝦皮購物提供
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台灣電子商務兩大龍頭「PChome」及「蝦皮拍賣」競爭激烈，行銷廣告惹上官司，蝦皮拍賣製作一則「分手篇」的廣告，由於影片中出現「PChome」的紙箱，被PChome認為遭影射，控告妨害名譽。原先檢方認為廣告是僅以幽默手法製造話題，因此不起訴，案經高檢署再議發回，台北地檢署認定廣告已貶抑PChome商業信譽，依違反公平交易法營業誹謗、妨害商譽等罪，起訴樂購蝦皮公司法人、製作廣告的楊姓行銷總監和廖姓員工等3人。

蝦皮拍賣在去年5月推出一支「分手篇」的廣告，內容是女友將抱著PChome購物紙箱的男友趕出家門，並抱怨男友「遲到」、「罐頭訊息」、「消極」，並且出現「分手，是為了更美好的相遇」。

PChome認為蝦皮拍賣的廣告是影射PChome，並以「遲到」、「罐頭訊息」、「消極」來詆毀PChome，讓消費者與PChome分手，因此提告蝦皮拍賣妨害名譽。

北檢偵查認為，蝦皮拍賣的廣告內容並沒有漫罵PChome的文字，至於內容中的「遲到」、「罐頭訊息」、「消極」，是否為電商消費經驗的反映，可由消費者本身感受判斷，不構成妨害名譽的犯罪要件，今年1月19日不起訴公司法人及廣告片製作者。

案經高檢署再議發回北檢續查，檢察官認為蝦皮這則廣告，直接貶抑競業對手，足以影響PChome商業信譽，因此今依法起訴。

PChome廣告妨害名譽蝦皮購物

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