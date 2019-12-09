警員勾結業者濫倒廢棄物 桃檢起訴4人

桃園市警局大溪分局警員湯豐富涉嫌勾結廢棄物業者陳國順合夥成立公司，自2018年8月至今年10月間，在新北地區四處收集廢棄物，先違法堆置新北市五股地區土地，再利用深夜時段，將廢棄物傾倒復興區羅浮國有土地，牟取暴利，大溪警方查獲楊姓、徐姓男子偷倒廢棄物，報請桃園地檢署偵辦，檢方發動搜捕湯姓警員聲押獲准，桃園地檢署今天偵結，依貪瀆、違反廢棄物清理罪嫌，將湯豐富、陳國順等4人提起公訴。

檢方調查，大溪分局溪內派出所警員湯豐富（51歲），從警超過30年，明知廢棄物業者陳國順（54 歲）未領有廢棄物清理許可，違法從事廢棄物清除，湯竟與陳私下合夥成立公司，並安排林姓妻子的胞姐充當人頭，擔任名義負責人，陳男自去年8月起至今年10月間，在新北市五股區多處社區、超商違法收集、清運一般家庭廢棄物，堆置新北市五股區新五、民義路一帶土地，獲利71萬多元。

為解決過多廢棄物，陳男與湯姓警員共謀，由湯姓警員聯繫楊姓、徐姓友人接應，趁黑夜將新北市五股堆置廢棄物載到復興區羅浮里高坡段464地號國有土地上傾倒，檢方查出該夥從今年1月底至2月底，短短1個月期間，以此方式傾倒廢棄物10次共18車次亂倒，謀取處理費不法利益約9萬元，事後，陳委託湯以每車次1000元代價轉交楊男、徐男2人做為報酬。