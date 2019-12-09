李佳芬父親盜採砂石毆死村長？李家委託律師控告三立

針對砂石案有村長死亡的報導，李佳芬替父親委託律師向雲林地檢署遞狀控告三立公司加重誹謗罪。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 針對部分媒體報導指稱李佳芬的父親李日貴盜採砂石，並暗指與當地廖姓村長死亡有關一事，今天上午李家委託律師到雲林地檢署遞狀提告三立新聞副總高明慧，李天怡，總監蔡菀瑩、政論節目主持人廖筱君及編輯林紫洵等人加重誹謗罪。

委任律師郭羿廷說，三立電視新台灣加油政論節目，報導有關李佳芬的父親李日貴盜採砂石之事，特別提到有關一名二崙鄉的廖姓村長，在抗爭後死亡，還說這名村長抗爭後曾被人半路攔截、毆打，有誤導閱聽大眾，影射這名村長是被人毆打致死的。

郭羿廷表示，據他們了解，二崙鄉姓廖的人很多，「廖村長」也不只一位，經再進一步了解，可能被所指的「廖村長」，也是在砂石場抗爭事件後的10幾年後病死，並沒有任何村長被毆打死亡的，顯然三立公司未善盡媒體查證責任，誤導閱聽，他們受李日貴委託控告三立高層和節目主持人加重誹謗罪。