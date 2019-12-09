李佳芬父親盜採砂石毆死村長？李家委託律師控告三立
針對部分媒體報導指稱李佳芬的父親李日貴盜採砂石，並暗指與當地廖姓村長死亡有關一事，今天上午李家委託律師到雲林地檢署遞狀提告三立新聞副總高明慧，李天怡，總監蔡菀瑩、政論節目主持人廖筱君及編輯林紫洵等人加重誹謗罪。
委任律師郭羿廷說，三立電視新台灣加油政論節目，報導有關李佳芬的父親李日貴盜採砂石之事，特別提到有關一名二崙鄉的廖姓村長，在抗爭後死亡，還說這名村長抗爭後曾被人半路攔截、毆打，有誤導閱聽大眾，影射這名村長是被人毆打致死的。
郭羿廷表示，據他們了解，二崙鄉姓廖的人很多，「廖村長」也不只一位，經再進一步了解，可能被所指的「廖村長」，也是在砂石場抗爭事件後的10幾年後病死，並沒有任何村長被毆打死亡的，顯然三立公司未善盡媒體查證責任，誤導閱聽，他們受李日貴委託控告三立高層和節目主持人加重誹謗罪。
受任律師郭瓊茹說，針對砂石案已是三十年前的事，與總統候選人須受公開檢討之公益無關，也超過媒體應有的合理監督範圍，純屬影射抹黑，且這名村長是在擔任兩任村長後才病逝，報導張冠李戴，與事實不符，還用大量問號來規避刑責，李佳芬對一連串砂實不實指控，甚至影射村長之死和砂石有關，感到心痛，因而才決定提告，以正視聽。
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