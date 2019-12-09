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網球公開賽涉不實核銷逾9000萬？「卡神」楊蕙如今被告

2019-12-09 10:21聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

「卡神」楊蕙如涉指示網軍侮辱前大阪辦事處，日前遭依侮辱公署、公務員罪起訴，但外界持續追究楊女資金來源。中華民國體育監督聯盟秘書長趙安華質疑，楊蕙如擔任董事的易始公司，近3年來向台北市政府及中央申請補助，舉辦WTA台灣網球公開賽事，涉嫌以不實發票核銷補助款逾9000萬元，今告發楊女、中華網協理事長廖裕輝、祕書長劉中興、易始公司董座陳玉音、會計師等人涉偽造文書

趙安華表示，今天是要告發2016至2018年台灣網球公開賽執行長卡神楊蕙如、易始公司、寶悍運動平台公司、中華民國網球協會涉嫌共同詐領政府補助，及易始公司與會計師涉嫌偽造不實簽證使公務員登載不實。

趙安華說，自9月起調查有關中華網協涉嫌詐領台北市體育局補助款相關案情時，從體育局索資回復中赫然發現「台灣網球公開賽」資料，全案自申請、函准、結核、驗收過程有造假嫌疑。他質疑，這不是楊蕙如個人的問題，而是政府機關疑似配合民進黨政治人物結構性的犯罪。

趙安華質疑，2016年除體育署補助1000萬，其他5800萬的錢是從哪裡來的？2017、2018年是誰下令補助「卡神」高達5000萬以上補助？體育署、台北市體育局以及台北市長柯文哲、綠營民代，至今均未出面說明「卡神」的公司3年可獲近億元補助？收支假報3年都無人過問？背後到底誰挺「卡神」？

趙安華說，為查明「卡神」楊蕙如涉入的補助弊案，已身心俱疲，期盼檢方拋棄政治考量，徹底追究體育圈到底還有多少體育「門神」？考量因本案牽扯眾多政府公部門公務人員涉法，呼籲監察院應立即主動調查依法究辦。

中華民國體育監督聯盟秘書長趙安華今赴北檢告發楊蕙如等人涉偽造文書罪。記者賴佩璇／...
中華民國體育監督聯盟秘書長趙安華今赴北檢告發楊蕙如等人涉偽造文書罪。記者賴佩璇／攝影。
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楊蕙如北市偽造文書

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