網球公開賽涉不實核銷逾9000萬？「卡神」楊蕙如今被告

「卡神」楊蕙如涉指示網軍侮辱前大阪辦事處，日前遭依侮辱公署、公務員罪起訴，但外界持續追究楊女資金來源。中華民國體育監督聯盟秘書長趙安華質疑，楊蕙如擔任董事的易始公司，近3年來向台北市政府及中央申請補助，舉辦WTA台灣網球公開賽事，涉嫌以不實發票核銷補助款逾9000萬元，今告發楊女、中華網協理事長廖裕輝、祕書長劉中興、易始公司董座陳玉音、會計師等人涉偽造文書。

趙安華表示，今天是要告發2016至2018年台灣網球公開賽執行長卡神楊蕙如、易始公司、寶悍運動平台公司、中華民國網球協會涉嫌共同詐領政府補助，及易始公司與會計師涉嫌偽造不實簽證使公務員登載不實。

趙安華說，自9月起調查有關中華網協涉嫌詐領台北市體育局補助款相關案情時，從體育局索資回復中赫然發現「台灣網球公開賽」資料，全案自申請、函准、結核、驗收過程有造假嫌疑。他質疑，這不是楊蕙如個人的問題，而是政府機關疑似配合民進黨政治人物結構性的犯罪。

趙安華質疑，2016年除體育署補助1000萬，其他5800萬的錢是從哪裡來的？2017、2018年是誰下令補助「卡神」高達5000萬以上補助？體育署、台北市體育局以及台北市長柯文哲、綠營民代，至今均未出面說明「卡神」的公司3年可獲近億元補助？收支假報3年都無人過問？背後到底誰挺「卡神」？