律師遭管收賴妻匿報稅收要離婚 法官駁回：無證據

在南部執業陳姓律師以妻子申報綜合所得稅時，將他受委任案件以多報少，造成他積欠國庫約60萬元，今年間遭行政執行署拘提管收，經友人幫忙籌措還款才獲釋，陳律師以妻子都不聞不問為由向法院訴請離婚；陳妻則以兩人已辦理夫妻分別財產制後，事業各自獨立，先生已另交女友，訴請離婚是為單身玩樂或與他人另組家庭，台南高分院維持一審判決，駁回陳律師請求不准離婚。

陳律師主張，他的妻子收受事務所文件後，經常隱匿，辦理綜合所得稅申報時，將他受委任案件以多報少，經國稅局查核通知補繳拒絕繳納，造成他積欠國庫約60萬元，今年間遭行執行署拘提管收、限制出境。他遭管收期間，朋友及同學幫忙籌措近50萬元先行繳納稅款，妻子分文未出。

陳律師主張，雖與執行官達成分期付款協議，然需不動產作擔保，妻子仍拒絕提供，最後由同學提供不動產所有權狀影本，簽立保證書，才獲釋放，妻子根本不愛他，只把他當成搖錢樹，2016年11月發生口角後他外出散心，妻子以門栓反鎖，他另租屋分居迄今2年多，訴請離婚。

陳妻則主張，兩人1986年間辦理夫妻分別財產制後，事業各自獨立，先生所得稅繳交與否，為先生個人或其雇主之事，先生所積欠稅以勞健保、交通違規居多，都為個人行為。兩人住處2013年因冷熱水管遭破壞，與管委會及住戶就漏水發生訴訟，先生為訴訟代理人，兩人因而暫時分居，並非合意分居。

陳妻以家庭為重，盡力以和諧歡樂相處，出入頻繁，2個月前還相偕看屋，以解決家人居住問題，但先生平日以單身黃金律師身分自由自在玩樂，結交女友，其中一名女子和先生2013年交往至今，一直逼宮要她和先生離婚，她手中雖有證據，但為家庭和樂，沒有和先生爭執或提告，不同意離婚。

二審法官調查認為，陳律師指控妻子，經常隱匿文件，造成他遭行政執行署拘提管收、限制出境一事，陳妻都否認，陳律師也未舉證說明，難信為真實。